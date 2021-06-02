Автозак ждет Алексея Панарина у суда Бердска: К делу исполнившего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке могут подключиться присяжные

В Бердском городском суде сегодня, 2 июня, рассматривается громкое дело - убийство Галины Сырмолотовой. Обвиняемым по этому делу выступает Алексей Панарин: в день убийства он был с жертвой, шел с ней по лесному массиву по парком Победы. Что случилось потом, точно не известно: адвокат обвиняемого утверждает, что Галина Сырмолотова случайно споткнулась и упала в лог, следствие утверждает, что Алексей Панарин избил пенсионерку и столкнул туда.
Сегодня, 2 июня проходит предварительное слушание по делу Панарина. Обвиняемого привезли в автозаке и сопроводили в зал суда, когда на часах еще не было 15:30, хотя начало заседания объявлено в 16:00.
- Статья 229 уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что основанием для проведения предварительного слушания может быть ходатайство о подключении доказательства, о возвращении уголовного дела прокурору, постановление о прекращении уголовного дела, о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, при наличии оснований для объединения уголовного для, для соединения уголовных дел. Перечень довольно обширный, что конкретно в этом случае, не смогу вам сказать, - пояснила редакции «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя городского суда Бердска Наталья Сафронова.
Причиной предварительного слушания может стать еще одно заведенное уголовное дело. Согласно статье 229, ходатайствовать о предварительном слушании может судья или любая сторона при наличии оснований.
Что именно стало причиной проведения предварительного слушания, расскажем завтра, 3 июня.