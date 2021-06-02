На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко
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На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко

9:10:456/2/2021Фото: Flickr
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По словам спикера Совета Федерации принуждение является грубым нарушением закона и существующих правил.

Валентина Матвиенко сказала что обязательная вакцинация является грубым нарушением закона
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В среду, 2 июня, Валентина Матвиенко категорически опровергла появившуюся ранее информацию об обязательной вакцинации населения России от коронавируса. По словам спикера СФ, власти не пойдут на грубое нарушение закона.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, сейчас стоит задача донести до людей, что никакой обязаловки и принуждения к прививкам в стране не будет.

В конце мая в Якутии появилось сообщение, что в республике вводится обязательная вакцинация. Отказавшиеся сделать прививку не будут допускаться к работе, а руководителям организаций, не обеспечивших вакцинирование сотрудников, грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Позже сообщение было изменено, вместо «обязательной» появилась «массовая» вакцинация, а глава региона Айсен Николаев опроверг сообщения, поступившие из республики.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Владимир Путин тоже считает, что вакцинация должна быть добровольной.

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нарушение законаопровержениеобязательная вакцинация
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