Путин: В Госдуме нужны люди "от земли". Президент дал совет "Единой России

Владимир Путин 2 июня провел встречу с представителями "Единой России", сообщает сайт Кремля. Среди общавшихся с главой государства в режиме онлайн были лидер партии Дмитрий Медведев и председатель оргкомитета праймериз Александр Карелин, а также волонтеры, участвовавшие в предварительной голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы.
Президент посоветовал перед тем, как давать обещания, смотреть, есть ли ресурсы для их выполнения. А если обещание дано - делать все возможное в этом направлении.
"Надо смотреть, есть ли ресурсы, чтобы выполнить обещание". И если планы исполнимы, продолжил президент, надо мобилизовать все ресурсы для выполнения задачи.
Отвечая на другое выступление, президент согласился с участником встречи: "В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые бы чувствовали, чем живет страна, перед какими вызовами она стоит". Кроме того, депутаты, по его словам, должны понимать, как решить задачи, которые стоят перед РФ.
Кроме того, глава государства заявил, что ответственность за выполнение пожеланий избирателей будет нести вся партия.
"Здесь ничего нельзя забыть или упустить", - подчеркнул Путин.
По его словам, наказы россиян должны быть основой для всей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии.
Комментируя итоги прошедшего праймериз, глава государства отметил "серьезное обновление партии" и активное участие молодых людей.
"Знаю, что обновление очень серьезное. Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право на то, чтобы представлять интересы граждан", - сказал он, добавив, что праймериз служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения единомышленников.
"Молодые люди не стоят в стороне от развития страны. И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно", - высказался Путин.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 2 июня "Единая Россия" опубликовала список кандидатов в депутаты Госдумы по итогам завершившегося накануне праймериз. Стало известно, кто будет баллотироваться от Новосибирской области 19 сентября 2021 года.