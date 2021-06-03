Сильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля

Два дня в начале лета на нашей планете громыхали магнитные бури, в пике сила которых достигала 5 баллов. Сегодня, 3 июня 2021 года, магнитное поле Земли постоянно возвращается в нормальное стабильное состояние. Ранним утром 3 июня с ноля до трех часов ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В эти часы большинство будет спать, а вот всем, кто не лег спать до полуночи скорее всего предстоит борьба с бессоницей. Возможны утром тревожные пробуждения, встречи с кошмарами во сне, головная боль и, как следствие, усталость. Рекомендации врачей заключаются в следующем:
- на ночь не перегружайте желудок тяжелоперевариваемой пищей, утром натощак выпейте стакан чистой воды:
- не вставайте резко с кровати утром, сделайте легкую физическую зарядку, примите контрастный душ.
Днем активность возмущений в магнитном поле сойдет практически к нулю. Магнитосфера будет спокойна до 15 часов. Небольшие возмущения специалисты обещают к вечеру, но их сила вряд ли превысит 2 балла. Всю вторую половину дня и вечер 3 июня метеопаты могут спокойно заниматься делами любой сложности, проводить ответственные встречи и переговоры.
В первый день после прогремевших в магнитном поле Земли бурь специалисты советуют более внимательно наблюдать показания артериального давления, не находится длительное время за рулем автомобиля, больше проводить время на свежем воздухе, постараться отдохнуть перед сном, выпить травяного чая с мятой, избегать стрессовых ситуаций, не «накручивать» себя.
Чтобы не вызвать осложнений в здоровье при наличии хронических заболеваний имейте все необходимые лекарства и не перенапрягайтесь физически и умственно. Ведите спокойный образ жизни.
Какие люди первыми попадают в ряды метеопатов и подвержены сильному влиянию магнитных бурь? Существуют возрастные ограничения — это дети и молодежь до 20 лет и пожилые люди после 60 лет. Однако есть и метеопаты от 20 до 60 лет. Это люди с болезнями сердца, сосудов, страдающие астмой, люди пережившие сложные операции и болезни, в результате которых у них ослаблена иммунная система, это беременные женщины. Всем перечисленным людям врачи советуют закалять организм и стараться укреплять нервную систему, чтобы воздействие магнитной бури было минимальным.
Как переносят бурю наши читатели:
Елена Игоревна, 56 лет:
- Сильно скачет давление, болят ноги. Последнее время замечаю, что плохо стал засыпать, как магнитная буря по прогнозу. Суставы сильно ноют.
Вера Сергеевна, 62 года:
- Серьезно болит сердце, астмы нет, но в дни магнитных бурь трудности с дыханием ощущаю очень сильно. Болит голова, очень сильно устаю, слабость.
Елизавета Петровна, 51 год:
- Кружится голова, всё время хочу спать. Слабость и нет сил с самого утра. Голова болит и зрение падает часто в день бури. На солнце не могу находиться, боюсь упаду в обморок.