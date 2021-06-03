Сильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля

5:45:346/3/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Однако есть и метеопаты от 20 до 60 лет. Это люди с болезнями сердца, сосудов, страдающие астмой, люди пережившие сложные операции и болезни, в результате которых у них ослаблена иммунная система, это беременные женщины.

Последствия двух дней сильных магнитных бурь будут "раскачивать" магнитосферу 3 июня
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Сильная магнитная буря 2 июня 2021 года: Какой геомагнитный удар ожидает метеопатов в утренние часы

Сильная магнитная буря 2 июня 2021 года: Какой геомагнитный удар ожидает метеопатов в утренние часыМощнейшая магнитная буря обрушится на Землю 1 июня 2021: Как сегодня метеопатам пережить выброс облака плазмы с Солнца?Ещё 108 новости

Два дня в начале лета на нашей планете громыхали магнитные бури, в пике сила которых достигала 5 баллов. Сегодня, 3 июня 2021 года, магнитное поле Земли постоянно возвращается в нормальное стабильное состояние. Ранним утром 3 июня с ноля до трех часов ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В эти часы большинство будет спать, а вот всем, кто не лег спать до полуночи скорее всего предстоит борьба с бессоницей. Возможны утром тревожные пробуждения, встречи с кошмарами во сне, головная боль и, как следствие, усталость. Рекомендации врачей заключаются в следующем:
- на ночь не перегружайте желудок тяжелоперевариваемой пищей, утром натощак выпейте стакан чистой воды:
- не вставайте резко с кровати утром, сделайте легкую физическую зарядку, примите контрастный душ.

Днем активность возмущений в магнитном поле сойдет практически к нулю. Магнитосфера будет спокойна до 15 часов. Небольшие возмущения специалисты обещают к вечеру, но их сила вряд ли превысит 2 балла. Всю вторую половину дня и вечер 3 июня метеопаты могут спокойно заниматься делами любой сложности, проводить ответственные встречи и переговоры.

В первый день после прогремевших в магнитном поле Земли бурь специалисты советуют более внимательно наблюдать показания артериального давления, не находится длительное время за рулем автомобиля, больше проводить время на свежем воздухе, постараться отдохнуть перед сном, выпить травяного чая с мятой, избегать стрессовых ситуаций, не «накручивать» себя.

Чтобы не вызвать осложнений в здоровье при наличии хронических заболеваний имейте все необходимые лекарства и не перенапрягайтесь физически и умственно. Ведите спокойный образ жизни.
Какие люди первыми попадают в ряды метеопатов и подвержены сильному влиянию магнитных бурь? Существуют возрастные ограничения — это дети и молодежь до 20 лет и пожилые люди после 60 лет. Однако есть и метеопаты от 20 до 60 лет. Это люди с болезнями сердца, сосудов, страдающие астмой, люди пережившие сложные операции и болезни, в результате которых у них ослаблена иммунная система, это беременные женщины. Всем перечисленным людям врачи советуют закалять организм и стараться укреплять нервную систему, чтобы воздействие магнитной бури было минимальным.

Как переносят бурю наши читатели:
Елена Игоревна, 56 лет:
- Сильно скачет давление, болят ноги. Последнее время замечаю, что плохо стал засыпать, как магнитная буря по прогнозу. Суставы сильно ноют.
Вера Сергеевна, 62 года:
- Серьезно болит сердце, астмы нет, но в дни магнитных бурь трудности с дыханием ощущаю очень сильно. Болит голова, очень сильно устаю, слабость.
Елизавета Петровна, 51 год:
- Кружится голова, всё время хочу спать. Слабость и нет сил с самого утра. Голова болит и зрение падает часто в день бури. На солнце не могу находиться, боюсь упаду в обморок.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная бурясоветы врачаметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля
    5:45:34 6/3/2021
    Сильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля
    Как спасти брак, лишенный привязанностей?
    5:30:15 6/3/2021
    Как спасти брак, лишенный привязанностей?
    Католический праздник Тела и Крови Христовых 3 июня 2021: открытки и поздравления
    5:05:42 6/3/2021
    Католический праздник Тела и Крови Христовых 3 июня 2021: открытки и поздравления
    СМИ Китая призывают к подготовке к ядерной битве с США
    4:30:27 6/3/2021
    СМИ Китая призывают к подготовке к ядерной битве с США
    Где срочно взять практически деньги без отказа и без многоуровневой проверки?
    4:00:13 6/3/2021
    Где срочно взять практически деньги без отказа и без многоуровневой проверки?
    Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года, чтобы не навлечь несчастья Люба ви
    3:30:05 6/3/2021
    Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2021 года, чтобы не навлечь несчастья Люба ви
    С Днём велосипеда открытки самые быстрые и чудесные поздравления 3 июня
    3:03:41 6/3/2021
    С Днём велосипеда открытки самые быстрые и чудесные поздравления 3 июня
    Как правильно отмечать Курбан-байрам?
    2:36:48 6/3/2021
    Как правильно отмечать Курбан-байрам?
    С Днём Владимирской иконы Божией Матери: христианские открытки и искренние поздравления
    1:01:44 6/3/2021
    С Днём Владимирской иконы Божией Матери: христианские открытки и искренние поздравления
    Благоприятные и неблагоприятные посевные дни в июне 2021 года по лунному календарю
    11:20:12 6/2/2021
    Благоприятные и неблагоприятные посевные дни в июне 2021 года по лунному календарю