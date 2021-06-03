Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

В Санкт-Петербурге умер актер и каскадер Андрей Погребинский, эту информацию "Пятому каналу" подтвердила его мать. Актеру было всего лишь 45 лет. Пока причина смерти не известна. О дате и месте похорон проинформируют позже.
Погребинский не имел образования актера. В 2002 году он закончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), профессионально занимался баскетболом и стал мастером спорта. В самом начале карьеры в кино он выполнял работу каскадера.
Позже Погребинский начал играть эпизодические роли. Он принял участие в съемках множества картин, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Морские дьяволы", а также "Ментозавры".