Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора

Зимой бердчане узнали о строительстве новой муниципальной бани. В здании будет ожидальная с буфетом, раздевальная, мыльная с обмывочными душами, парильная, туалет. Баня полностью обустроена для маломобильных слоев населения, однако разделения на мужскую и женскую парильню в муниципальной бердской новой баньке нет: в ней будут действовать мужские и женские дни.
В июне начинается конкурс - кто станет арендатором новой бани. Несмотря на то, что баня будет находиться в муниципальной собственности, у нее будет арендатор, который установит цены. Конкурс планируется объявить в ближайшую среду, он продлится месяц. По окончанию конкурса новая банька начнет свою работу.
- Благоустройство бани закончено, оформление в муниципальную собственность завершено, баня поставлена на кадастровый учет. В целом, она уже функционирует, она в рабочем состоянии. На сегодняшний день работа над благоустройством бани полностью окончена, остается лишь найти арендатора, - рассказала 3 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.
Подробные условия конкурса станут известны позже.