Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора

4:50:136/3/2021,Алиса ЕршоваФото: редакции «Курьер. Среда. Бердск»
0

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова рассказала, когда бердчане смогут попариться в новой муниципальной бане.

Мужчины и женщины будут мыться в бане по очереди

Зимой бердчане узнали о строительстве новой муниципальной бани. В здании будет ожидальная с буфетом, раздевальная, мыльная с обмывочными душами, парильная, туалет. Баня полностью обустроена для маломобильных слоев населения, однако разделения на мужскую и женскую парильню в муниципальной бердской новой баньке нет: в ней будут действовать мужские и женские дни.

В июне начинается конкурс - кто станет арендатором новой бани. Несмотря на то, что баня будет находиться в муниципальной собственности, у нее будет арендатор, который установит цены. Конкурс планируется объявить в ближайшую среду, он продлится месяц. По окончанию конкурса новая банька начнет свою работу.

-  Благоустройство бани закончено, оформление в муниципальную собственность завершено, баня поставлена на кадастровый учет. В целом, она уже функционирует, она в рабочем состоянии. На сегодняшний день работа над благоустройством бани полностью окончена, остается лишь найти арендатора, - рассказала 3 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Подробные условия конкурса станут известны позже.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
строительствоконкурсбаняарендатормуниципальная собственностьобустройство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Любите париться в бане?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    4:43:00 6/3/2021
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    4:32:59 6/3/2021
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    4:20:48 6/3/2021
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    3:42:35 6/3/2021
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    3:20:08 6/3/2021
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    3:02:41 6/3/2021
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
    2:53:07 6/3/2021
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
    Блогер Литвин примотал скотчем к вертолету приятеля за приз в 85 000 рублей
    2:46:31 6/3/2021
    Блогер Литвин примотал скотчем к вертолету приятеля за приз в 85 000 рублей
    Три важнейших молитвы на 3 июня в день иконы Владимирской иконы Божией Матери
    2:20:47 6/3/2021
    Три важнейших молитвы на 3 июня в день иконы Владимирской иконы Божией Матери
    Россияне согласились помогать бедным высокими налогами
    2:20:46 6/3/2021
    Россияне согласились помогать бедным высокими налогами