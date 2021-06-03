Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска

В Новосибирске прошел брифинг оперативного штаба, на котором замминистра здравоохранения области Елена Аксенова рассказала о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, принимаемых в регионе.
Аксенова рассказала что в Новосибирской области пока не зафиксировано снижение роста заболевших коронавирусом. По словам чиновницы, в настоящее время стало больше госпитализированных пациентов 65+, не прошедших вакцинацию, пишут на сайте правительства Новосибирской области.
«Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет и имеющих хронические неинфекционные заболевания, состоящих на учете у наших врачей, записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцина сейчас есть во всех прививочных пунктах, сегодня их уже более 100. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, необходимо пройти вакцинацию», – подчеркнула Елена Аксенова.
По словам замминистра очень много работы проводится для увеличения выездных форм вакцинации. По данным Минздрава в регионе уже больше 319 тысяч человек привились первым компонентом вакцины, более 241 тысячи жителей привились полностью.
В Новосибирской области во всех взрослых поликлиниках открыто 95 пунктов вакцинации, 87 выездных бригад прививают трудовые коллективы и маломобильных граждан.
Также работают мобильные пункты в торговых центрах и общественных территориях Новосибирска.
МФЦ «Сан-Сити». Ежедневно с 10.00 до 19.00
ТРК «Эдем». Ежедневно с 11.00 до 17.00, выходные – воскресенье, понедельник
ТЦ «МЕГА». По будням с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье – с 11.00 до 17.00, выходной – понедельник
ТК «Река». По будням с 11.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 15.00, выходной – воскресенье
ТЦ «Амстердам». Ежедневно с 10.00 до 16.00
Новосибирский зоопарк. По будням с 10.00 до 17.00, в выходные – с 10.00 до 15.00.
Микрорайон «Чистая слобода» (ул. Титова, 264, опорный пункт полиции). С 29 мая по 13 июня ежедневно, кроме вторника и четверга, с 15.00 до 19.00.
2 июня открылись еще три пункта вакцинации:
ТК «Толмачевский». Ежедневно с 10.00 до 16.00
ТЦ «На Новосибирской». 2, 3, 4 июня с 15.00 до 19.00 часов, 5, 6 июня с 10.00 до 14.00
Муниципальная аптека (ул. Крылова, 15). Ежедневно с 10.00 до 18.00