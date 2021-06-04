Экстремальная геомагнитная буря 4 июня 2021: Какой силы метеоудар ждет метеопатов до полудня

4 июня 2021 года будет в целом благоприятным днем для метеозависимых людей. Ближайшая сильная геомагнитная буря ожидается в середине июня, серию вспышек на Солнце специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют в начале второй декады июня. Как результат проникновения мощного потока солнечного ветра - заряженных частиц плазмы с поверхности нашей звезды, ожидается мощное возмущение магнитного поля Земли. Сегодня магнитосфера нашей планеты с начала суток находится в спокойном состоянии, небольшие возмущения силой 2 балла едва заметны в хаотическом смещении магнитного поля Земли. До 6 утра метеопатам ничто не осложнит жизнь: состоянию здоровья и спокойствию психики магнитные бури не угрожают.
В короткий промежуток времени, с 6 до 9 утра, 4 июня ожидается резкий всплеск колебаний магнитного поля. Сложно сказать, что является причиной сильной и кратковременной магнитной бури на Земле. Возможно, что космическая погода предвещает экстремальные “качели” в магнитном поле планеты, а может это отголоски бушевавших несколько суток назад магнитных штормов в магнитосфере Земли. Тем не менее метеопатам следует серьезно отнестись к природной аномалии и прислушаться к реакции своего организма с момента пробуждения до 9 часов утра.
Какие есть способы минимизировать воздействие внезапного магнитного шторма на организм человека?
1. При высоком давлении ложитесь спать до полуночи, выпейте на ночь успокоительный травяной чай. Приведите мысли в порядок, а нервную систему в состояние покоя, почитайте любимые стихи, хорошо нормализует дыхание пение, пойте дома перед сном, крепче будет сон;
2. При низком давлении сделайте контрастное обливание ног перед сном, выполните несколько упражнений йоги или простых физический упражнений на растяжку, утром не вставайте резко с кровати, полежите, лежа сделайте зарядку для суставов ног и рук;
3. Не переедайте на завтрак, ограничьтесь овощами и кашей, если пьете кофе, то лучше перенести на обеденное время, утром достаточно выпить стакан чистой воды;
4. Пройдитесь пешком перед работой, хотя бы две остановки или вокруг квартала, если добираетесь на машине, ходьба мобилизует иммунную систему, и человек чувствует себя более бодрым и уравновешенным.
После полудня 4 июня магнитное поле Земли постепенно придет в состояние покоя. Небольшие возмущения будут “покачивать” магнитосферу до 18 часов, а вечером и позднее нас ожидает полный “штиль”- заметных возмущений магнитного поля планеты после 21 часа вовсе не будет. Поздний вечер 4 июня обещает стать благоприятным временем для метеопатов.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Вадим Олегович, 53 года:
- Обостряется мой артрит, хожу “поскрипываю” всеми суставами. Болит голова, особенно если попаду под солнечные лучи, сразу тепловой и солнечный удар. Давление колеблется в норме, мешает головная боль, очень устаю от неё.
Евгения Александровна, 58 лет:
- Сердечные боли. Боли во всех мышцах. Чувство постоянного недомогания, слабости, утомляюсь быстро. Очень много сплю, и всё мало, постоянно в магнитные бури хочу спать.
Ирина Павловна, 49 лет:
- Сильно подскакивает давление. Болят ноги. Появляется одышка, немеют руки и случаются судороги ног. Сердце болит в дни магнитных бурь.