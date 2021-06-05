Почему 10 июня на Вознесение Господне встречают лето: особенности празднования и запреты в 2021 году
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Почему 10 июня на Вознесение Господне встречают лето: особенности празднования и запреты в 2021 году

3:20:116/5/2021Фото: Православие
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Праздник дарит надежду на вечную жизнь и Царствие Небесное для всех тех, кто истинно верует в Бога и любит его, кто раскаивается в своих дурных поступках искренне.

икона
Вознесение произошло на горе Елеон

Празднование Вознесения Господня посвящено последнему дню земной жизни Иисуса Христа. Все 40 дней после своего Воскресения Спаситель жил на земле среди людей и часто показывался апостолам. Он читал им последние проповеди, давал наставления, рассказывал о том, что такое Страшный Суд, и говорил как нужно правильно жить и относиться к своим ближним.

По истечении этого времени Иисус позвал апостолов за собой на Елеонскую гору, где сказал им, что им нужно ждать сошествия Святого Духа, а затем начать проповедовать христианство по всей земле. После чего небеса открылись и Иисус во плоти поднялся в небо.

Праздник дарит надежду на вечную жизнь и Царствие Небесное для всех тех, кто истинно верует в Бога и любит его, кто раскаивается в своих дурных поступках искренне.

Традиции на Вознесение

Традиционно все православные должны в этот праздник с утра отправиться на праздничное богослужение с песнопениями. В этот день открыты небесные врата и молитвы обладают удивительной силой. Поэтому помолиться в этот день важно для всех. Молитвы можно читать о любой своей проблеме, не забывая благодарить Господа за все то, что он вам дал.

В этот день особое внимание уделяется нищим и бедным людям. Приветствуется любая благотворительность. Раздавали милостыню в этот день, кормили нищих. На окнах и крылечках домов оставляли тарелки с пищей, которую мог взять каждый проходящий мимо бедный человек. Запрещалось отказывать в помощи в этот день любому просящему и пренебрежительно относиться к ним. Считалось, что Иисус прячется среди бедняков и оценивает вашу любовь к ближнему, которая ко всем людям должна быть одинаковой, независимо от положения и статуса человека.

Оставляли пожертвования в храмах. Размер помощи не имел значения - каждый помогал, чем мог, ведь главное - не размер подаяния, а само доброе дело.

Люди с этого дня встречали лето и окончательно провожали весну, потому что устанавливалась настоящее теплая погода. Соловьи пели звонче и их сегодня запрещалось ловить и обижать. Дома украшали зеленью в честь праздника и это тоже символизировало приход лета. Считалось, что с этого дня можно купаться в реках и озерах.

Женщины к празднику выпекали хлебные лесенки. Их дарили друг другу, проводили по ним гадания.

Поминовение в этот день обычно не проводится. Потому что в любой крупный двунадесятый праздник в храмах не проводятся поминальные богослужения. Но если вы желаете, можете посетить кладбище, чтобы навести там порядок. Либо можно устраивать поминки дома. Помолиться самостоятельно.

Снесенное курицей яйцо на Вознесение никогда не ели - оно являлось мощным оберегом для всего дома. Его помещали на чердак дома и оно весь год защищало дом от неприятностей. Перед этим не него читали молитву от зла, врагов и порчи.

Запреты

Самый распространенный запрет на Вознесение - это запрет на работу. Однако праздник этот всегда выпадает на четверг и не все могут брать отгул в этот день. Если вы должны работать - работайте спокойно.

Прямого запрета в библии на работу нет. Но стоит больше внимания уделить молитве.

Запрещено, как мы уже написали, обижать нищих и отказывать им в помощи.

Нельзя выносить мусор из дома или за пределы вашего двора.

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