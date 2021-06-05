Умер экс-депутат заксобрания и глава совета ветеранов Новосибирской области Вячеслав Журавлев

Бывший депутат заксобрания Новосибирской области и экс-глава областного совета ветеранов Вячеслав Журавлев скоропостижно скончался. Об этом стало известно 5 июня.
«Сегодня ночью скоропостижно скончался Вячеслав Васильевич Журавлёв, бывший председатель Новосибирского областного Совета ветеранов, бывший дупутат Законодательного Собрания, член бюро Новосибирского О К КПРФ», — сообщил в фейсбуке зампред фракции коммунистов в заксобрании Вадим Агеенко.
В обкоме КПРФ выразили соболезнования семье умершего соратника и почтили минутой молчания ушедшего коммуниста.
Прощание с Вячеславом Васильевичем Журавлевым состоится 7 июня, с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Потанинская 42/1. Похороны на 103 квартале Заельцовского кладбища, сообщили в обкоме КПРФ.
Вячеслав Журавлёв родился 18 мая 1940 года в селе Одесское Омской области. Окончил Омское танковое училище и Военно-политическую Академию имени Ленина. С 1957-го по 1991 год служил в Вооруженных силах СССР танковым техником, затем офицером-политработником.
Журавлёв с 2005 года трижды избирался в региональный парламент от КПРФ, работал в комитете по соцполитике. Более 20 лет он возглавлял областной совет ветеранов.