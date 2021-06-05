Суточный прирост зараженных коронавирусом резко подскочил на 5 июня в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки на 5 июня. Заболеваемость в регионе снова пошла в рост. Новые данные обнародовал региональный оперативный штаб. На 4 июня выявили 85 заразившихся.
В последний раз регистрировали свыше 90 новых больных за сутки в марте 2021 года. Так, 27 марта коронавирус подтвердился у 94 пациентов.
С начала пандемии в области зарегистрировано 43 749 случаев коронавируса, в том числе у 2 756 детей.
По официальной информации, в Новосибирской области зафиксировано четыре летальных случая от COVID-19.
Скончались двое 60-летних мужчин и две женщины в возрасте 80 и 95 лет. С начала пандемии в регионе умерли 1 903 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".
В инфекционные стационары области с подтвержденным ковидом и с подозрением на него госпитализированы 1 542 пациента, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации на субботу находятся 64 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких – 8 тяжелых пациентов
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в региональную суточную статистику свои цифры добавил и Бердска. В городе за последние 24 часа выявили двух новых заразившихся. Общее число заболевших бердчан достигло 1771.