Суд  арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, брата застреленного инспектором ДПС Векила Абдуллаева под Новосибирском

В субботу, 5 июня, стало известно, что новосибирский суд арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, брата застреленного Абдуллаева, который снимал на видео происходившее задержание. Они проигнорировали требования экипажа ДПС остановиться, сбежал, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Он вместе с Векилом Абдуллаевым пытался уйти от погони. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инспектор ДПС Александр Гусев случайно выстрелил Векилу в голову, от чего тот впоследствии скончался в больнице.
Между тем, арестованный накануне Гусев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Это было сделано по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который приказал разобраться в законности ареста полицейского.
"Суд избрал Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года", — говорится в сообщении суда.
О мере пресечения в отношении второго задержанного, водителя "Тойоты", пока не сообщается.
Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правооохранительных органов задержаны в пятницу. Одному из них 5 июня суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, инцидент произошел вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области. Водитель и пассажиры остановленного сотрудниками полиции для проверки документов автомобиля оказали сопротивление. Для установления личности инспекторы ГИБДД потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к патрульной машине.
"Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления", - прокомментировали в главке СКР.
При задержании старший лейтенант Гусев случайно выстрелили 19-летнему Абдуллаеву в висок.