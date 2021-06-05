Суд  арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, брата застреленного инспектором ДПС Векила Абдуллаева под Новосибирском
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Суд  арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, брата застреленного инспектором ДПС Векила Абдуллаева под Новосибирском

3:23:326/5/2021Фото: Скриншот
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Старший лейтенант Александр Гусев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде по поручению главы СКР. Следствие ходатайствует об аресте второго задержанного, применившего силу к полицейским.

Инспектор случайно нажал на курок

В субботу, 5 июня, стало известно, что новосибирский суд арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, брата застреленного Абдуллаева, который снимал на видео происходившее задержание. Они проигнорировали требования экипажа ДПС остановиться, сбежал, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Он вместе с Векилом Абдуллаевым пытался уйти от погони. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инспектор ДПС Александр Гусев случайно выстрелил Векилу в голову, от чего тот впоследствии скончался в больнице.

Между тем, арестованный накануне Гусев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Это было сделано по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который приказал разобраться в законности ареста полицейского.

"Суд избрал Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года", — говорится в сообщении суда.

О мере пресечения в отношении второго задержанного, водителя "Тойоты",  пока не сообщается.

Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правооохранительных органов задержаны в пятницу. Одному из них 5 июня суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области. Водитель и пассажиры остановленного сотрудниками полиции для проверки документов автомобиля оказали сопротивление. Для установления личности инспекторы ГИБДД потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к патрульной машине.

"Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления", - прокомментировали в главке СКР.

При задержании старший лейтенант Гусев случайно выстрелили 19-летнему Абдуллаеву в висок.

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