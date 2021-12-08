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Подарки на Новый год: идеи, лайфхаки и формируем бюджет с учетом магазинов Бердска

3:48:1912/8/2021
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Получать подарки любит практически каждый человек. Но многие любят ли их дарить? Для некоторых поздравление является настоящей проблемой! Узнайте, как подарить нужный подарок без вреда для бюджета и головной боли.

Не забудьте отметить подарком тех, кто подарил вам жизнь и воспитал – речь идет про родителей. Фото: Pixabay.com

В первую очередь определите то, в каких отношениях вы состоите с той или иной целевой группой. Если у вас установлены весьма близкие отношения с родственниками, не являющимися кровными, то можно говорить о крупных и серьезных подарках. Что касается коллектива на работе, то выбор подарка будет зависеть от того, сколько в нем человек. Согласитесь, если отдел, в котором вы работаете, состоит из ста человек, подарки из расчета крупной суммы серьезно могут «ударить» по кошельку. Предлагаем отметить коллег общим презентом, создав, например, большую открытку своими руками. Поместите на ней фото каждого человека, кто с вами тесно взаимодействует по рабочим вопросам каждый день, подписав его теплыми пожеланиями. В центр открытки можно приклеить общую фотографию, сделанную вместе с руководителем отдела.

Экотовары для семьи и дома «Вершки и Корешки». Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердск, ул. Ленина, 41Б, 1 этаж, ТЦ «Сибирский Версаль», т. 8-999-463-50-46
г. Искитим, ул. Лермонтова, 43, ТЦ «Магеллан», т. 8-383-200-36-40
Единый телефон: 8-800-500-23-36

Экотовары для семьи и дома «Вершки и Корешки»
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Сложности при выборе подарка возникают у пар, где семейный бюджет общий. Здесь супруги должны заранее выявить желания и потребности друг друга. Исходя из полученной информации, подберите полезную мелочь, которая, несомненно, вызовет улыбку на лице и радостные эмоции. Для мужчин, увлекающихся компьютерами, в качестве небольшого подарка подойдет новая игровая мышь, клавиатура с подсветкой, охладительные приборы для системного блока или, в конце концов, новая видеоигра. Автолюбителям подойдут различные приспособления в машину. Это могут быть новые дворники или магнитола, сабвуфер в багажник, колеса или какие-либо другие элементы тюнинга. Любимой женщине на Новый год можно подарить новый набор посуды для приготовления пищи, совместно выбрать что-нибудь из косметики или одежды, обуви. Рукодельницам вручите подарок для дальнейшего развития творчества в новом году.

Студия красоты «Кассиопея». Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердсск, ул. Боровая, 4/1а, т.8-983-134-52-31

Студия красоты «Кассиопея»

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Не забудьте отметить подарком тех, кто подарил вам жизнь и воспитал – речь идет про родителей. Пожилым людям и среднего возраста стоит делать практичные подарки. Если ваша бабуля любит проводить весь год, кроме зимы, на даче, подарите ей новый ассортимент семян, предварительно узнав, что она высаживала в прошлых годах. Хорошим подарком может стать электрический бытовой прибор: вафельница, комбайнер, блендер, мультиварка, кофемашина и т.д. Еще одним вариантом подарка для родственников и родителей являются предметы творчества – алмазные картины, картины-паззлы, набор для скрапбукинга, картины, которые нужно раскрашивать по цветам. А для тех, у кого нет времени на выбор подарков, предлагаем воспользоваться сертификатами (билетами) на различные товары и услуги, которые можно приобрести на стойке у администратора в том или ином заведении.

Парфюмерия и косметика «Арома микс». Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердсск, ул. Лелюха, 28, Гум, 0-этаж, Гум, 2-этаж
ул. Ленина, 29/1, Европа, 0-этаж

vk.com/aroma_miks54
instagram.com/aroma_miks54

Парфюмерия и косметика «Арома микс»
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Бани Бердские. Фото: Бани Бердские

Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67

Бани Бердские
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Love Shop «Магия Любви». Фото: «Магия Любви»

г. Бердсск, ул. Лелюха, 13, т. 8 (383-41) 216-09

Love Shop «Магия Любви»
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