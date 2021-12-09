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09.12
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Средства борьбы против эктопаразитов у домашних животных. Ветеринарная клиника «Доктор Айболит» и услуги груминга "Стрижка собак и кошек" в Бердске поможет защитить питомцев

4:56:0112/9/2021
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Блохи и ушные клещи вызывают у многих страх и отвращение. Но еще хуже, когда эти насекомые заводятся у четвероногого любимца. Рассказываем, как предотвратить появление нежданных гостей, и верные методы их выведения.

Одним из видов профилактики заражения блохами становится регулярный прием препаратов, начиная с малого возраста. Фото: Pixabay.com

Эктопаразитами по-научному называются блохи и ушные клещи. Для человека эти два вида бытовых паразитов не представляют особой опасности, но приятного мало. В особенности, если питомец любит спать на кровати рядом с хозяином. А вот кошке или собаке эктопаразиты приносят, помимо постоянного зуда, множество и других неприятностей. Например, подкожные нагноения, вплоть до ампутации отдельного участка кожного покрова. Если владелец домашнего животного не хочет допустить таких мучений своему четвероногому члену семьи, ему стоит вовремя обращать внимание на то, сколько раз питомец чешется.

Причиной появления блох или ушных клещей у кошек и собак становится далеко не всегда своевременно отсутствующая гигиена или негативная окружающая среда. Дело в том, что блохи, как и другие любые насекомые, обитают на улице и в плохо убираемых помещениях. Это кочующий вид паразитов. Поэтому, если недавно в том или ином месте пробежала крыса или бездомная кошка, с большой долей вероятности блоха поджидает домашнюю чистюлю-собаку где-то в траве. Чтобы не допустить заражения, соблюдайте профилактические меры, например, перед прогулкой надевайте ошейник против блох или брызгайте на холку несколько капель специального средства.

Ветеринарная клиника "Доктор Айболит". Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердск, переулок Промышленный, 2а, т. 3-10-13

Ветеринарная клиника "Доктор Айболит"
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Если же все-таки собака или кошка заразились эктопаразитами, необходимо сразу же провести обработку шерстки и домашнего интерьера. В отличие от человеческих вшей, блохи не оставляют личинки на волосках, поскольку, их сразу будет заметно и станет легко вывести. Насекомые в процессе эволюции научились выживать в дикой среде, поэтому, когда личинка блохи вылупляется, то мать «скидывает» ее в труднодоступное место. Например, ворсинки ковра, где она благополучно превращается в куколку, из которой уже просыпается взрослая особь, заново прыгающая на питомца и досаждающая ему своим существованием. Именно поэтому следует очистить после обеззараживания питомца все поверхности, где есть ворс или шерсть.

Еще одним видом профилактики заражения блохами становится регулярный прием препаратов, начиная с малого возраста. Но следует помнить о том, что каждая порода индивидуальна и необходимо проконсультироваться предварительно с ветеринаром, который подберет нужное лекарство и дозировку. Пренебрегая помощью специалиста, хозяин питомца рискует его отравить, что даст тяжелые, а иногда и вовсе необратимые последствия. Искоренять эктопаразитов всегда надо вовремя. Ведь сначала укусы блох и их жизненные отходы дают обычную аллергическую реакцию, затем очаговые поражения кожных покровов, нагноения ранок и заражение крови. Обеспечьте четвероногому любимцу счастливую и безопасную жизнь, а не мучительное существование!

Стрижка собак и кошек. Фото: «Курьер.Среда»

г. Бердск, Микрорайон, 13, т. 8-913-460-50-68, 8-951-388-86-10

Стрижка собак и кошек
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