Обратился за помощью к врачам после празднования 53-летия Филипп Бердросович Киркоров

Филипп Киркоров вызвал на дом врачей, чтобы сдать мазки на коронавирус. В итоге анализы сдал сам поп-король российской сцены, его дети и домработница.

Поздравить Филиппа Киркорова приехали Ани Лорак с дочерью Софией, и Андрей Малахов

30 апреля поп-король российской сцены Филипп Киркоров праздновал свое 53-летие. Несмотря на то, что сейчас всех россиян призвали соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса, Киркоров устроил вечеринку.

Поздравить Филиппа Киркорова приехали Ани Лорак с дочерью Софией, и Андрей Малахов. Также на празднике присутствовали отец Киркорова Бедрос Киркоров, его дети Мартин и Алла-Виктория, и домработница Людмила Ивановна.

На свой страх и риск

Когда стало известно, что Филипп Киркоров решил нарушить режим самоизоляции и устроить вечеринку с друзьями и родственниками, многие интернет-пользователи выступили с критикой в его адрес. Они осудили артиста за то, что в такой период он наплевательски относится не только к своему здоровью, но и здоровью своих детей. Но такие слова поп-короля ничуть не тронули, и от идеи праздновать свой день рождения он не отказался.

Спустя три дня после вечеринки стало известно, что Филипп Киркоров обратился за врачебной помощью, и тут интернет-пользователи начали ликовать, указывая на то, что его предупреждали.

Дети и сам артист чувствуют себя нормально, и никаких жалоб на здоровье у нет, но с целью перестраховаться Филипп Киркоров вызвал на дом врачей, чтобы сдать мазки на коронавирус. В итоге анализы сдал сам поп-король российской сцены, его дети и домработница. Об этом артист лично сообщил на своей страничке в Инстаграме. Он рассказал, что в его загородный дом приехали частные врачи, и взяли мазки из носа и рта. Что показали анализы, пока неизвестно. Все с нетерпением ждут результатов.

На своей страничке в Инстаграме Филипп Киркоров выложил фото и видео с празднования дня рождения. Дети сделали своему отцу сюрприз. Они сами приготовили ему праздничный торт, и вместе с ним задули свечи. После этого Киркоров обнял своих детей и заявил, что это самое большое счастье, это то, ради чего он живет и работает. Также дети написали для папы трогательное стихотворение.

Дети сделали своему отцу сюрприз

Ранее Филипп Киркоров рассказывал о том, что он решил распродать вещи из своего гардероба. В связи с этим он запустил личный сайт, посетители которого смогут приобрести «не только вещи из повседневной жизни, но и эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной».

Источник: Пронедра