Обвиняет в экстремизме в отношении мусульман православного дьякона из Бердска прокуратура Новосибирской области

СК после пяти различных дорогих экспертиз отказал в возбуждении уголовного дела против Олега Рыжкова за отсутствием состава преступления. Но зампрокурора через 5 лет после публикации вспомнил о ней и подал иск в суд.

Бердчанин Олег Рыжков является главным редактором православного журнала «Душа», который распространяется по всей России

Сегодня, 7 мая, Бердский городской суд должен был начать рассматривать дело против дьякона Богоявленского храма Бердска Олега Рыжкова. На четверг планировали предварительные слушания.

Гражданский иск в отношении бердского послушника в начале апреля 2020 года подал зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров. Он добивается признания экстремистским материалом статью, которую опубликовал Рыжков еще в 2015 году в православном журнале «Душа», редактором которого является уже много лет.

Как стало известно «Курьер. Седа. Бердск», начало процесса перенесли на 29 мая. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса Бердский городской суд работает в ограниченном режиме.

Казалось бы дело православного «экстремиста» уже закрыто. Еще в 2017 году Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного производства, не найдя состава преступления после проведения нескольких экспертиз. По признанию Олега Рыжкова, он уже забыл о том, как его «преследовала областная прокуратура» в течение нескольких лет. И вот приходит повестка в суд — по гражданскому иску зампрокурора региона. И вновь на ту же тему.

— В 2015 году, когда начались активные выступления ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), я опубликовал статью одного египетского монаха со своими комментариями: откуда берет начало радикальный ислам. Статья не понравилась какому-то из уважаемых муфтиев в Красноярске. После чего начались многочисленные следственные проверки. Было пять всевозможных экспертиз на предмет экстремистских высказываний. Все они закончились ничем. И в декабре 2019 года прокурор согласился, что я ничего не нарушал. Тем более к тому времени президент изменил 282-ю статью УК. Но месяц назад мне пришло уведомление о гражданском иске — прокуратура все-таки хочет признать статью экстремистской. Я позвонил заму областного прокурора Аскерову. Он подтвердил, что уголовного дела нет, но, дескать, им надо признать статью нарушающей закон, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 7 мая Олег Рыжков.

Сначала назначили лингвистическую экспертизу, затем религиоведческую, потом религиоведческо-лингвистическо-психологическую. Последняя была в Красноярске. При этом за каждую государство заплатило порядка 40-50 тыс. рублей. Все дали отрицательный результат. Признаки экстремизма не нашли ни правоохранители, ни РПЦ.

Он недоумевает: с него сняли все обвинения в связи с отсутствием состава преступления. Неделю назад он получил повестку в суд.

— Как можно возвращаться к этому делу, если прошли все сроки давности? Я не знаю, чего они добиваются. Это какой-то абсурд. На каком основании прокурор хочет признать опубликованную в «Душе» статью экстремистской, если экспертизы не нашли в ней каких-либо запрещенных высказываний? — не понимает Рыжков.

Причиной прокурорской активности, по словам диакона, стала опубликованная в сборнике «Душа» (сентябрь 2015 года) статья под названием «Я люблю мусульман, поэтому говорю им о Христе» египетского проповедника и священника Захария (Ботроса) с комментариями Олега Рыжкова. Авторы рассуждали о Коране и мусульманстве.

— По мнению Захария, и я его поддерживаю, суры в Коране может трактовать по-разному, что и делают радикальные исламисты. (Я, кстати, писал в Госдуму об этом, когда парламент принимал решение о запрете употреблять в судах цитаты из Священного писания). Экстремистские организацию тем самым оправдывают свой террор. Разве это является призывами к розни и вражде? Многие аналитики пишут об этом же, изучая происхождение ИГИЛ и им подобных организаций (запрещены в РФ — прим. Ред.). А то, как высказываются некоторые политики и телеведущие, почему-то не замечают, — вопрошает дьякон.

Между тем, уже пять лет он больше ни разу не затрагивал «эту сложную тема». А пишет в «Душе» о любви и объединении, как советовали в патриархате. В 2017 году Рыжков даже обращался с открытым письмом к митрополиту Новосибирскому и Бердскому, чтобы быть услышанным «здравомыслящими силами российского общества», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Пока дьякон бердского Богоявленского храма Олег Рыжков находится в ожидании своей участи. Предварительные слушания по гражданскому иску зампрокурора Новосибирской области, напомним, перенесли с 7-го на 29 мая.

Справка

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу решения о признании информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган государственной регистрации.

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов.

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, —



наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой, —



наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.