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Россиянам открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы сообщает Альбатрос-круиз

09:53 08.09.2020 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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Вечером 2 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Египта, ОАЭ и Мальдив.

Россиянам открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы сообщает Альбатрос круиз
Туроператоры готовы восстановить полётные программы и открыть продажу туров в ОАЭ

В преддверии осеннего туристического сезона российские власти расширили палитру разрешённых направлений для отдыха российских туристов: вечером 2 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Египта, ОАЭ и Мальдив (вот ссылка на документ).

В частности, из документа следует, что Кабмин разрешает возобновить на взаимной основе международное авиасообщения по следующим направлениям:

Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Туроператоры готовы восстановить полётные программы и открыть продажу туров в ОАЭ, Египет и на Мальдивы в течение ближайших дней.

В целом они заявляют, что к «перезапуску» готовы.

❗️Для более подробной информации и консультации ждем вас в нашем офисе по адресу: Бердск, ул. Комсомольская 14, офис 1.

Или по телефону: 8-913-952-7907

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

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