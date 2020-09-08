Россиянам открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы сообщает Альбатрос-круиз

Вечером 2 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Египта, ОАЭ и Мальдив.

Туроператоры готовы восстановить полётные программы и открыть продажу туров в ОАЭ

В преддверии осеннего туристического сезона российские власти расширили палитру разрешённых направлений для отдыха российских туристов: вечером 2 сентября Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Египта, ОАЭ и Мальдив (вот ссылка на документ).

В частности, из документа следует, что Кабмин разрешает возобновить на взаимной основе международное авиасообщения по следующим направлениям:

Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Туроператоры готовы восстановить полётные программы и открыть продажу туров в ОАЭ, Египет и на Мальдивы в течение ближайших дней.

В целом они заявляют, что к «перезапуску» готовы.

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Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск