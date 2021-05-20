Последний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно
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Последний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно

2:54:485/20/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Школьники ждут окончания учебного года. Больше всех переживают выпускники, которые заканчивают школу в этом году, ведь из-за обстановки в стране проведение выпускных остается под вопросом. Последний звонок в школах прозвенит 23 мая.

Учащиеся с нетерпением ждут праздника

Исполняющий обязанности начальника управления образования Михаил Каркавин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", как будут проходить церемонии последних звонков и выпускных в школах, а также детсадах Бердска в связи с ограничениями пандемии.

Как стало известно, торжественные мероприятия проводиться будут, но с соблюдениям санитарных норм.

- Все будет проходить в рамках одного класса, в рамках одной группы с соблюдением санитарных правил. Обязательно ношение маски и обработка рук,- заявил "Курьер. Среда. Бердск" Михаил Каркавин 14 мая.

Впрочем, сколько из родителей смогут присутствовать на церемонии - неизвестно. Напомним, последний звонок в школах Бердска прозвенит 23 мая.

- В санитарных нормах и правилах не расписано один или два родителя,- сказал Михаил Викторович.

Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов объявлял, что проведение выпускных вечеров у школьников планируется очно.

- Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора, — сообщал Сергей Кравцов.

Отметим, что к вышесказанному министр добавил, что при соблюдении правил Роспотребнадзора можно исключить новые вспышки заболеваний коронавирусом.

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