Последний звонок и выпускной бал в школах Бердска: Разрешат ли родителям прийти на праздник, стало известно

Исполняющий обязанности начальника управления образования Михаил Каркавин рассказал "Курьер. Среда. Бердск", как будут проходить церемонии последних звонков и выпускных в школах, а также детсадах Бердска в связи с ограничениями пандемии.
Как стало известно, торжественные мероприятия проводиться будут, но с соблюдениям санитарных норм.
- Все будет проходить в рамках одного класса, в рамках одной группы с соблюдением санитарных правил. Обязательно ношение маски и обработка рук,- заявил "Курьер. Среда. Бердск" Михаил Каркавин 14 мая.
Впрочем, сколько из родителей смогут присутствовать на церемонии - неизвестно. Напомним, последний звонок в школах Бердска прозвенит 23 мая.
- В санитарных нормах и правилах не расписано один или два родителя,- сказал Михаил Викторович.
Напомним, что министр просвещения России Сергей Кравцов объявлял, что проведение выпускных вечеров у школьников планируется очно.
- Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора, — сообщал Сергей Кравцов.
Отметим, что к вышесказанному министр добавил, что при соблюдении правил Роспотребнадзора можно исключить новые вспышки заболеваний коронавирусом.