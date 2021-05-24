Трассу Р-256 перекроют ради нового пешеходного моста у Нового поселка Бердска летом 2021. Названа дата открытия "переправы"
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Трассу Р-256 перекроют ради нового пешеходного моста у Нового поселка Бердска летом 2021. Названа дата открытия "переправы"

3:23:475/24/2021,Мартынова МаргаритаФото: Маргариты Мартыновой
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Строящийся надземный переход предназначен для безопасного пересечения автомобильной дороги между остановками общественного транспорта. С целью обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями передвижения переход оборудуют подъемными платформами с шахтами.

Техника для бурения и установки опор пешеходного моста уже на месте строительства

В 2021 году построят надземный пешеходный мост в районе Нового поселка Бердска. Работа уже началась. Сегодня, 24 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» побывал в Новом поселке и поговорил с ответственным за строительство пешеходного моста.

- Строительство ведет "ООО Мостстрой Новосибирск". За лето мост построим, сроки окончания строительства 30 сентября. Для жителей Нового поселка, конечно, будет удобно переходить федеральную трассу по мосту, поток машин очень плотный. Мост нужен. Для ликвидации пробок — в любом случае остается перекресток, выезд из Нового поселка, нужно наверное изменить схему движения, - прокомментировал главный специалист на строительной площадке Иван Былым.

Техника уже на месте, конструкции для установки фундамента доставлены. Работа начинается.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» , трасса Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией - автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Трасса входит в состав азиатского маршрута AH4, кроме того, исторический Чуйский тракт стал частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией.

Проектной документацией, одобренной, экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода общей длиной 80,98 м на 31 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Переход установят на пересечении Бердского шоссе и улицы Новосибирская в поселке Новый, находящемся на северной границе Бердска. Работы проведут с поочередным закрытием крайних полос движения автотранспорта в обоих направлениях, а на время монтажа пролетного строения движение будет осуществляться в объезд – через поселок Новый.

Строящийся надземный переход предназначен для безопасного пересечения автомобильной дороги между остановками общественного транспорта. С целью обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями передвижения переход оборудуют подъемными платформами с шахтами, остекленными с трех сторон, на лестничных сходах к ступеням приварят элементы колясочных сходов, а также установят перильное ограждение на мосту и на лестничных сходах. Светопрозрачное ограждение будет установлено на всем протяжении моста - пролетном строении, поворотных площадках и лестничных сходах. Переход будет освещен.

Начинается строительство пешеходного моста в Новом поселке

Части опор моста на стройплощадке

Конструкции для бетонных опор моста

Машина для бурения и установки опор нового пешеходного моста

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