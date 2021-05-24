Как согреют жителей Бердска после отключения котельной ТГК-1: О двух главных вариантах рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин

В августе 2023 года закончится вывод котельной ТГК-1 из системы теплоснабжения города Бердска. К этому сроку городское руководство должно разработать и реализовать схему, как сегодняшние потребители тепла этой котельной будут отапливаться в дальнейшем. На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов, однако наиболее вероятными из них являются два, рассказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск» директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин.
Первый — строительство на территории, обслуживаемой сегодня ТГК-1, шести модульных газовых котельных. По словам Пронюшкина, этот вариант более экономичен, экологичен и безопасен, по сравнению с большой угольной котельной. Однако в его реализации существует проблема, связанная с необходимостью перестраивать систему коммуникаций.
- Если бы город Бердск сейчас строился с нуля, в чистом поле, тогда не было бы никаких проблем. Но котельные нельзя просто поставить и подвести к ним газ, это как раз самое простое. Есть еще и коммуникации, которые строились с расчетом на определенную нагрузку и определенную технологию. На нее же опирались расчеты для новых домов. Поэтому для перехода на газовые котельные нужна глубочайшая проработка инженерно-технической части, ведь ошибка может обернуться аварией. Проект системы отопления для 100-тысячного города придется разрабатывать минимум года два. А потом еще нужно все это строить, перекладывать тепловые сети, тоже не быстро, - подчеркнул директор КБУ.
По второму варианту город возьмет котельную ТГК-1 в долгосрочную аренду, ориентировочно на 5-10 лет, за которые инженеры проработают новую схему теплоснабжения Бердска. Этот вариант также может стать промежуточным к реализации идеи с модульными котельными.
- Система теплоснабжения как человеческий организм, и как в медицине нельзя слишком торопиться, так и здесь. Руку отрезать — дело не хитрое, но что потом? Вот поэтому нужно время, чтобы не навредить, - говорит Пронюшкин.
Вопрос финансирования, по его словам, должен решиться путем переговоров городских властей с владельцами котельной. Будет ли это реструктуризация долга или поиск стороннего инвестора пока неизвестно. Однако в любом случае, уверен директор КБУ, без тепла город не останется.
Ранее директор ТГК-1 Антон Блинов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что долг МУП «КБУ» перед котельной составляет более 144 млн руб. Также он пояснил, что хотя котельную, в соответствии с законом, и выставили на аукцион здание котельного цеха со всем оборудованием и инфраструктурой, желающих купить его не нашлось.