Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин рассказал, чем заменит частную котельную ТГК-1 в 2023 году
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Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин рассказал, чем заменит частную котельную ТГК-1 в 2023 году

1:13:534/28/2021,Дмитрий БороздинФото: Администрация Бердска
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На поиски решения у предприятия есть еще два года.

Анатолий Пронюшкин предлагает использовать европейский подход


Администрация Бердска прорабатывает несколько сценариев теплоснабжения города, после вывода из эксплуатации котельной ТГК-1, запланированного на 2023 год. Самым оптимальным из них директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин назвал строительство на территории, сегодня обслуживаемой ТГК-1, шести модульных газовых котельных.

- На мой взгляд, как энергетика, это очень хороший вариант, с точки зрения экономики и надежности. Кстати, подобные варианты популярны в Европе и часто рассматриваются к применению в таких ситуациях, - заявил он на брифинге для журналистов.

Ранее директор ТГК-1 Антон Блинов, в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск», напомнил, что помимо жителей города котельная обслуживает и промышленных потребителей, которым, помимо тепла, нужно поставлять и технический пар. А значит потребуется строительство котельной особой конструкции. Строительство новой инфраструктуры, способной заменить мощности котельной ТГК-1, он оценил в 500 млн руб.

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строительствокотельнаяэнергетикадиректор КБУ
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