Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин рассказал, чем заменит частную котельную ТГК-1 в 2023 году

Администрация Бердска прорабатывает несколько сценариев теплоснабжения города, после вывода из эксплуатации котельной ТГК-1, запланированного на 2023 год. Самым оптимальным из них директор МУП «КБУ» Анатолий Пронюшкин назвал строительство на территории, сегодня обслуживаемой ТГК-1, шести модульных газовых котельных.
- На мой взгляд, как энергетика, это очень хороший вариант, с точки зрения экономики и надежности. Кстати, подобные варианты популярны в Европе и часто рассматриваются к применению в таких ситуациях, - заявил он на брифинге для журналистов.
Ранее директор ТГК-1 Антон Блинов, в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск», напомнил, что помимо жителей города котельная обслуживает и промышленных потребителей, которым, помимо тепла, нужно поставлять и технический пар. А значит потребуется строительство котельной особой конструкции. Строительство новой инфраструктуры, способной заменить мощности котельной ТГК-1, он оценил в 500 млн руб.