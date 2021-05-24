Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год

24 мая опубликованы декларации о доходах за 2020 год руководителя управления Следственного комитета РФ Андрея Лелеко и его заместителей. Декларации о доходе и муществе появились на официальном сайте регионального ведомства.
Генерал-майор юстиции Лелеко показал денежный доход чуть выше 4,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доходы упали на 900 тыс. рублей.
Согласно официальным сведениям, супруге руководителя регионального СКР принадлежат две квартиры по 29,2 кв. метров, земельный участок площадью 672 квадратов и автомобиль Nissan X-Trail. Кроме того, в долевой собственности супругов находится квартира в 121 кв. метр и земельный участок в 500 кв. м. Доход супруги Лелеко на 2020 год в денежном выражении составил 1,1 млн рублей. За год он не изменился.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении Андрея Лелеко. На время разбирательства он был отстранен от занимаемой должности. В вину ему ставили, в том числе, большое число уголовных дел, возвращаемых на доследоввание.
Напомним, что ранее обнародовали декларации руководителей территориальных отделов СК, в том числе в Бердске. Сейчас публикуют сведения о доходах и имуществе только начальников регионального управления ведомства.
"Курьер. Среда. Бердск" уже публиковал информацию о доходах главврача Бердской ЦГБ Алла Дробинской и мэра Бердска Евгения Шестернина.