Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год

9:09:515/24/2021,Анастасия СолодковаФото: СУ СКР по НСО
0

Особого имущества у генерал-майора юстиции Андрея Лелеко нет. В марте 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении Андрея Лелеко. На время разбирательства он был отстранен от занимаемой должности.

человек
Доход главы новосибирского СКР за год снизился на 900 тысяч рублей

24 мая опубликованы декларации о доходах за 2020 год руководителя управления Следственного комитета РФ Андрея Лелеко и его заместителей. Декларации о доходе и муществе появились на официальном сайте регионального ведомства.

Генерал-майор юстиции Лелеко показал денежный доход чуть выше 4,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доходы упали на 900 тыс. рублей.

Согласно официальным сведениям, супруге руководителя регионального СКР принадлежат две квартиры  по 29,2 кв. метров, земельный участок площадью 672 квадратов и автомобиль Nissan X-Trail. Кроме того, в долевой собственности супругов находится квартира в 121 кв. метр и земельный участок в 500 кв. м. Доход супруги Лелеко на 2020 год в денежном выражении составил 1,1 млн рублей. За год он не изменился.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в марте 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении Андрея Лелеко. На время разбирательства он был отстранен от занимаемой должности. В вину ему ставили, в том числе, большое число уголовных дел, возвращаемых на доследоввание.

Напомним, что ранее обнародовали декларации руководителей территориальных отделов СК, в том числе в Бердске. Сейчас публикуют сведения о доходах и имуществе только начальников регионального управления ведомства.

"Курьер. Среда. Бердск" уже публиковал информацию о доходах главврача Бердской ЦГБ Алла Дробинской и мэра Бердска Евгения Шестернина.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
доходысведениядекларациидве квартиры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Лишили премий за плохую работу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год
    9:09:51 5/24/2021
    Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год
    Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом
    8:49:36 5/24/2021
    Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом
    Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок
    8:43:50 5/24/2021
    Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок
    БердскАгрессивное Обское море смывает Бердск: Сделают набережную или заложат высокие берега бутовым камнем?
    8:39:13 5/24/2021
    Агрессивное Обское море смывает Бердск: Сделают набережную или заложат высокие берега бутовым камнем?
    Вознесение Господне-2021: точная дата и традиции праздника
    8:20:09 5/24/2021
    Вознесение Господне-2021: точная дата и традиции праздника
    Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России
    8:01:04 5/24/2021
    Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России
    Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова
    7:34:18 5/24/2021
    Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова
    СК возбудил уголовное дело после падения с высоты люльки с рабочими на стройке Новосибирска
    7:22:44 5/24/2021
    СК возбудил уголовное дело после падения с высоты люльки с рабочими на стройке Новосибирска
    Во второй декаде мая можно уже приступать к посадке свеклы, так как она более теплолюбивая, поэтому сажаем ее позднее моркови
    7:20:43 5/24/2021
    Во второй декаде мая можно уже приступать к посадке свеклы, так как она более теплолюбивая, поэтому сажаем ее позднее моркови
    Турция хочет возобновить авиасообщение с курортными зонами из России
    7:03:47 5/24/2021
    Турция хочет возобновить авиасообщение с курортными зонами из России