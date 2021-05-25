Когда клиника Мешалкина заберет разрушающийся санаторий Речкуновки Бердска для реабилитации пациентов, стало известно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда клиника Мешалкина заберет разрушающийся санаторий Речкуновки Бердска для реабилитации пациентов, стало известно

1:23:065/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
1

"Вопрос о расширении реабилитационного центра в речкуновской зоне рассматривается, но это только планы, никак не согласованные в правительстве",- рассказала специалист клиники Мешалкина по связям с общественностью Дарья Семенюта.

Лечебный корпус бывшего Речкуновского санатория
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Рыбный цех на месте заброшенного кирзавода ПО "Вега" точно построят в Бердске: Когда появится, пояснили в мэрии

Рыбный цех на месте заброшенного кирзавода ПО "Вега" точно построят в Бердске: Когда появится, пояснили в мэрии"Там же и наркоманы, и алкоголики могут быть": По стеклу в жуткой заброшке на ул. Комсомольской бродят дети в Бердске. Мать требует снести зданиеЕщё 46 новости

В последнее время в Новом поселке местные жители всё чаще говорят, что земли бывшего Речкуновского санатория будут переданы клинике Мешалкина для создания тут реабилитационного центра.

- На территории бывшего Речкуновского санатория только один корпус принадлежит клинике Мешалкина. Это разрушенное здание. Вопрос о расширении реабилитационного центра в речкуновской зоне рассматривается, но это только планы, никак не согласованные в правительстве, поэтому говорить об этом не имеет смысла. Часть помещений в Сосновке клиника Мешалкина арендует. Здесь проходят реабилитацию больные после лечения в клинике,- рассказала 24 мая 2021 года специалист клиники по связям с общественностью Дарья Семенюта.

Жители Нового поселка 24 мая 2021 года рассказали, что сейчас рабочие заваривают дыры в заборе, который окружает бывший санаторий.

Напомним, как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», санаторий «Речкуновский» был построен в 1959 году. Заброшенная здравница располагается в лесу недалеко от Бердского залива между санаторием «Сосновка» и территорией бывшего лагеря «Сибиряк».
Раньше «Речкуновка», как его называют в народе, пользовалась большой популярностью, и сюда приезжало много людей со всего Советского Союза, чтобы восстановить свое здоровье. Если верить открытым данным, то в санатории ежегодно отдыхало до 10 000 человек. Здравница развивалась с годами. На начало работы в санатории было всего 200 коек, а через 30 лет — уже 700. Такой был спрос на лечение на бердском курорте.

Совсем недавно это был корпус Речкуновского санатория

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
клиника мешалкинареабилитационный центрречкуновский санаторий
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что будет с Речкуновским санаторием?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания
    1:33:56 5/25/2021
    Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания
    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    12:37:25 5/25/2021
    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    БердскВ Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    12:22:47 5/25/2021
    В Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    12:13:36 5/25/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    12:01:44 5/25/2021
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    11:47:26 5/25/2021
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    БердскСильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    11:28:40 5/25/2021
    Сильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    11:26:40 5/25/2021
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
    11:22:18 5/25/2021
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
    Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных
    11:20:43 5/25/2021
    Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных