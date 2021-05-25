Когда клиника Мешалкина заберет разрушающийся санаторий Речкуновки Бердска для реабилитации пациентов, стало известно

В последнее время в Новом поселке местные жители всё чаще говорят, что земли бывшего Речкуновского санатория будут переданы клинике Мешалкина для создания тут реабилитационного центра.
- На территории бывшего Речкуновского санатория только один корпус принадлежит клинике Мешалкина. Это разрушенное здание. Вопрос о расширении реабилитационного центра в речкуновской зоне рассматривается, но это только планы, никак не согласованные в правительстве, поэтому говорить об этом не имеет смысла. Часть помещений в Сосновке клиника Мешалкина арендует. Здесь проходят реабилитацию больные после лечения в клинике,- рассказала 24 мая 2021 года специалист клиники по связям с общественностью Дарья Семенюта.
Жители Нового поселка 24 мая 2021 года рассказали, что сейчас рабочие заваривают дыры в заборе, который окружает бывший санаторий.
Напомним, как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», санаторий «Речкуновский» был построен в 1959 году. Заброшенная здравница располагается в лесу недалеко от Бердского залива между санаторием «Сосновка» и территорией бывшего лагеря «Сибиряк».
Раньше «Речкуновка», как его называют в народе, пользовалась большой популярностью, и сюда приезжало много людей со всего Советского Союза, чтобы восстановить свое здоровье. Если верить открытым данным, то в санатории ежегодно отдыхало до 10 000 человек. Здравница развивалась с годами. На начало работы в санатории было всего 200 коек, а через 30 лет — уже 700. Такой был спрос на лечение на бердском курорте.