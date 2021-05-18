"Там же и наркоманы, и алкоголики могут быть": По стеклу в жуткой заброшке на ул. Комсомольской бродят дети в Бердске. Мать требует снести здание
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"Там же и наркоманы, и алкоголики могут быть": По стеклу в жуткой заброшке на ул. Комсомольской бродят дети в Бердске. Мать требует снести здание

11:40:375/18/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Татьяной
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"Я там была и посмотрела, что все раскрыто. Весь молодняк, все подростки там тусуются. Там же и наркоманы, и алкоголики могут быть! Непонятно чем это все закончится. Когда это только оградят от молодежи? Свою дочь я однозначно пускать туда не буду", - возмутилась бердчанка.

В заброшке активно проводят свое время подростки
Сюжет: Заброшенные места Бердска
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Одна из бердских матерей беспокоится о детях и подростках, спокойно разгуливающих по заброшке на ул. Комсомольская, 2б в Бердске.

Татьяна заметила, как ее дочь начала все больше времени проводить с друзьями в необычном месте, но не признавалась в каком именно. Прибыв на предполагаемое место, мать была в ужасе: одна из бердских заброшек стоит с распахнутыми дверями, под ногами стекло от разбитых окон, а вокруг ужасная атмосфера.

- Я там была и посмотрела, что все раскрыто. Весь молодняк, все подростки там тусуются. Там же и наркоманы, и алкоголики могут быть! Непонятно чем это все закончится. Когда это только оградят от молодежи? Свою дочь я однозначно пускать туда не буду, - возмутилась бердчанка.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" от источника в местной администрации, здание планируется снести.

- Снос планируется в сентябре 2021 года. Деньги на эти цели выделены МКУ ЖКХ,- сообщил источник 18 мая.

Впрочем, будут ли здание ограждать от визитов туда детей - пока не сообщается. Остается только надеяться на лучшее.

Бывший жилой дом снесут через 3,5 месяца

Окна в здании выбиты

На стенах были надписи

Дверь в заброшенное здание открыта

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