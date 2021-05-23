Рыбный цех на месте заброшенного кирзавода ПО "Вега" точно построят в Бердске: Когда появится, пояснили в мэрии

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Появление рыбного цеха в Бердске на месте бывшего кирпичного завода, принадлежавшего некогда знаменитому БРЗ "Вега", вызывает интерес у многих бердчан. Но когда же его построят? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков.
- Кирзавод будут перестраивать в рыбный цех, но документы еще пока в стадии готовности. Конкретно какая компания будет перестраивать - информации нет. Документацию должны будут подать непосредственно в управление градостроительства за разрешением на реконструкцию. Ее пока на сегодняшний день не подали, - заявил Дмитрий Есиков в пятницу.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как жители города предполагали, что на месте "заброшки" кирзавода недалеко от Южного микрорайона будет возводиться мусороперерабатывающее либо иное производство, связанное с применением химических веществ. Другие бердчане думали о строительстве исправительного центра ФСИН для заключенных.
Дмитрий Есиков выезжал на место реконструкции и попросил проектно-сметную документацию на проведение работ, но ее не оказалось. Стройку приостановили до появления документов и разрешения на проведение работ.
Напомним, что Бердский радиозавод, позже переименованный в ПО "Вега", был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он прославился на весь СССР и другие страны, радиоаппаратурой под марками «Рекорд», «Байкал», «Арктур», «Сибирь», «Фиалка» и, конечно же, «Вега». На предприятии трудились свыше 10 000 бердчан.