Рыбный цех на месте заброшенного кирзавода ПО "Вега" точно построят в Бердске: Когда появится, пояснили в мэрии
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Рыбный цех на месте заброшенного кирзавода ПО "Вега" точно построят в Бердске: Когда появится, пояснили в мэрии

5:15:585/23/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане думали, что на месте "заброшки" будет расположен исправительный центр ФСИН для заключенных. Собственник уже известен бердской власти.

Здание заброшенного кирзавода реконструируют
Сюжет: Заброшенные места Бердска
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Появление рыбного цеха в Бердске на месте бывшего кирпичного завода, принадлежавшего некогда знаменитому БРЗ "Вега", вызывает интерес у многих бердчан. Но когда же его построят? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков.

- Кирзавод будут перестраивать в рыбный цех, но документы еще пока в стадии готовности. Конкретно какая компания будет перестраивать - информации нет. Документацию должны будут подать непосредственно в управление градостроительства за разрешением на реконструкцию. Ее пока на сегодняшний день не подали, - заявил Дмитрий Есиков в пятницу.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, как жители города предполагали, что на месте "заброшки" кирзавода недалеко от Южного микрорайона будет возводиться мусороперерабатывающее либо иное производство, связанное с применением химических веществ. Другие бердчане думали о строительстве исправительного центра ФСИН для заключенных.

Дмитрий Есиков выезжал на место реконструкции и попросил проектно-сметную документацию на проведение работ, но ее не оказалось. Стройку приостановили до появления документов и разрешения на проведение работ.

Напомним, что Бердский радиозавод, позже переименованный в ПО "Вега", был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он прославился на весь СССР и другие страны, радиоаппаратурой под марками «Рекорд», «Байкал», «Арктур», «Сибирь», «Фиалка» и, конечно же, «Вега». На предприятии трудились свыше 10 000 бердчан.

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