10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России

11:33:025/29/2021Фото: pixabay
0

10 000 рублей - это единоразовая выплата. То есть родители получат ее лишь один раз. 

Заявления родители смогут подавать в середине июля 2021 года
Сюжет: Все пособия Путина
Минтруд назвал точную дату подачи заявления на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет: Сколько будут принимать заявки на пособие?

Минтруд назвал точную дату подачи заявления на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет: Сколько будут принимать заявки на пособие?Минтруд объяснил, как будет назначать пособия на детей от 8 до 17 лет: кто получит 5 650 рублей в месяц?Ещё 527 новости

23 апреля президент России Владимир Путин сделал подарок всем российским школьникам. Во время выступления на послании Федеральному Собранию он объявил о том, что летом каждый ученик получит 10 000 рублей. Была озвучена дата – августа.
Но, конечно, россиян волнует срок подачи заявления на сайте Госулуг и дата получения этой приятной суммы на счета родителей.
28 мая представитель Минтруда замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина внесла ясность в эти вопросы.
Когда начнут принимать заявление на выплату?
Заявления родители смогут подавать в середине июля 2021 года.

До какого числа придут деньги?
Дата начала пока не известна, но деньги всем придут до 17 августа 2021 года.

До какого числа будут принимать заявление на 10 000 рублей?
Заявление на Госуслугах будут принимать до 1 ноября 2021 года.

Сколько раз дети получат по 10000 рублей?

10 000 рублей - это единоразовая выплата. То есть родители получат ее лишь один раз.

Напомним, что деньги получат все дети-школьники от 6 до 18 лет.
Деньги придут каждому ребенку.
То есть если у вас 2 ребенка, вам придет 20 000 рублей.
Стоит заметить, что деньги получат и те, кто в этом году идет в первый класс.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
10000 рублей в августеединоразовая выплата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На что потратите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    11:33:02 5/29/2021
    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    11:20:09 5/29/2021
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    10:20:00 5/29/2021
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    9:20:57 5/29/2021
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    8:20:47 5/29/2021
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    7:15:31 5/29/2021
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    6:20:59 5/29/2021
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
    6:20:16 5/29/2021
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
    Ожирением страдают свыше 52 тыс. жителей Новосибирской области: Как рассчитать лишний вес, рассказала врач
    6:02:02 5/29/2021
    Ожирением страдают свыше 52 тыс. жителей Новосибирской области: Как рассчитать лишний вес, рассказала врач
    Наталья Поклонская снялась с праймериз "Единой России" ради новой работы. Она снова наденет китель
    5:40:37 5/29/2021
    Наталья Поклонская снялась с праймериз "Единой России" ради новой работы. Она снова наденет китель