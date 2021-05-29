10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России

23 апреля президент России Владимир Путин сделал подарок всем российским школьникам. Во время выступления на послании Федеральному Собранию он объявил о том, что летом каждый ученик получит 10 000 рублей. Была озвучена дата – августа.
Но, конечно, россиян волнует срок подачи заявления на сайте Госулуг и дата получения этой приятной суммы на счета родителей.
28 мая представитель Минтруда замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина внесла ясность в эти вопросы.
Когда начнут принимать заявление на выплату?
Заявления родители смогут подавать в середине июля 2021 года.
До какого числа придут деньги?
Дата начала пока не известна, но деньги всем придут до 17 августа 2021 года.
До какого числа будут принимать заявление на 10 000 рублей?
Заявление на Госуслугах будут принимать до 1 ноября 2021 года.
Сколько раз дети получат по 10000 рублей?
10 000 рублей - это единоразовая выплата. То есть родители получат ее лишь один раз.
Напомним, что деньги получат все дети-школьники от 6 до 18 лет.
Деньги придут каждому ребенку.
То есть если у вас 2 ребенка, вам придет 20 000 рублей.
Стоит заметить, что деньги получат и те, кто в этом году идет в первый класс.