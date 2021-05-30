Смерть раненого в голову полицейским 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском опровергли родственники и врачи

Поздним вечером 29 мая в СМИ появились сообщения о смерти в больнице Мошково Новосибирской области 19-летнего Векила Абдуллаева, которого в пятницу ранил в висок инспектор ДПС при задержании. Однако позже стало известно, что он жив, но его состояние остается крайне тяжелым. Об этом изданию «Подъем» рассказала главврач Мошковской ЦРБ Олеся Мурашова.
«Он не транспортабельный. Крайне тяжелое состояние. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказала Мурашова.
По некоторым данным, молодой человек находится в глубокой коме. Он перенес сложную операцию.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая вечером инспекторы ДПС устроили погоню за"Тойотой", водитель которой не отреагировал на приказ остановиться и попытался скрыться. Когда автомобиль догнали, полицейский попытались задержать нарушителей. Среди них оказался Векил Абдуллаев. 38-летний сотрудник ДПС вытащил из кобуры свой табельный пистолет ПМ. В ходе потасовки он нечаянно нажал на спусковой крючок. Выстрел пришелся ему прямо в висок.
В отношении стрелявшего полицейского возбудили два уголовных дела - ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
То, что раненый жив, подтвердили и его родственники.
«Он жив, состояние тяжелое», - сообщил мужчина, представившийся родственником.