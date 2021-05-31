Тело 19-летнего Векила Абдуллаева, погибшего от пули полицейского, отправят в цинковом гробу на родину из Новосибирска
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Тело 19-летнего Векила Абдуллаева, погибшего от пули полицейского, отправят в цинковом гробу на родину из Новосибирска

10:52:045/31/2021Фото: Инстаграм
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Прощаться с погибшим к мечети пришли члены азербайджанской диаспоры Новосибирской области. Они ждут справедливого расследования и надеются на объективность.

Раненный инспектором Векил Абдуллаев скончался через сутки после инцидента

С погибшим от пули полицейского 19-летним Векилом Абдуллаевым простились 31 мая в новосибирской мечети.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая в потасовке с инспектором ДПС в Мошково он получил пулевое ранение в висок и  30 мая он умер в Мошковской ЦРБ. В Следственном комитете и региональном главке МВД сообщили, что выстрел произошел случайно. Между тем полицейского Александра Гусева в понедельник арестовали, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Прощаться с погибшим к мечети пришли члены азербайджанской диаспоры. Они ждут справедливого расследования и надеются на объективность. Как передает НГС, несмотря на то, что в Новосибирске жил в последнее время Векил, здесь живут его родственники, тело погибшего отправят в цинковом гробу для похорон в Грузию, где находятся его корни.

Погибший Векил Абдуллаев был предпринимателем. Он с друзьями возвращался из Томска в Новосибирск, когда их остановил патруль ГИБДД. По версии следствия, "Тойота" не остановилась по приказу экипажа ДПС, и после погони автомобиль задержали. При задержании водителя Векил попытался вмешаться. Его ударил и попытался скрутить инспектор с пистолетом в руках. В какой-то момент произошел выстрел - случайно нажал на курок.

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