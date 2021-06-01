В хищении 1,9 млрд рублей при картельном сговоре обвиняют сотрудника клиники им. Мешалкина в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств, сообщили 1 июня в надзорном ведомстве.
Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По версии следователей регионального УФСБ России, замдиректора клиники с 2015 по 2018 годы совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров.
Таким способом ему удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей.
Обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше 960 млн рублей. С целью удовлетворения заявленных представителем Минздрава России исковых требований на принадлежащее обвиняемым и иным лицам имущество наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ущерб причинен в связи с картельным сговором между поставщиками и руководством клиники им. Мешалкина, которая находится в новосибирском Академгородке. Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. В картели вошло 14 организациях, поставляющих препараты и медицинские изделия.
Напомним, Новосибирское УФАС России в 2018 году выявило целую серию сговоров при проведении торгов на поставку лекарств и изделий медицинского назначения, заказчиком по которым являлось ФГБУ «НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина».
Территориальное управление ведомства рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства. По двум из них установлены ограничивающие конкуренцию соглашения ФГБУ с участниками торгов1, по трем – картель на торгах. Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Хозяйствующие субъекты – участники картелей были оштрафованы антимонопольным органом на сумму более 211 млн рублей.
Материалы, направленные ФАС в правоохранительные органы, легли в основу уголовных дел по статьям «Ограничение конкуренции», «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств»2 при закупках для нужд ФГБУ.
Первый картель: ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «НовоМед», ООО «Легион Новосибирск», ООО «ИнфоМед», ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер»;
Второй картель: ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер», ООО «Бесперебойные Медпоставки», ООО «ЦРМ Сибири», ООО «ЦРМ Столица»;
Третий картель: ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра».
В июле 2020 года прокуратура Новосибирской области сообщила о завершении судебного разбирательства еще над двумя бизнесменами. Октябрьский районный суд вынес приговор директору ООО «Компания «ФИТО» Александру Мартынюку и руководителю ООО «Терра» Якову Кузнецову. Их поймали на сговоре по снижению до минимума цены на объявленных клиникой им. Мешалкина аукционах.
Бизнесмены заранее договорились, кто из них выиграет по какому лоту. Тем самым они создали картель, ограничив конкуренцию. Всего с 2015 года по 2017 год они участвовали в 437 аукционах по поставкам лекарств, медицинских изделий, продуктов и оказанию транспортных услуг для клиники им. Мешалкина. Полученный ими доход составил 426 миллионов рублей.
Оба бизнесмена приговорены к двум годам заключения условно. Также каждый должен заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". И вот дело еще одного фигуранта дошло до суда.