В МВД опровергли угрозы со стороны азербайджанской диаспоры после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева от пули инспектора ДПС под Новосибирском
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В МВД опровергли угрозы со стороны азербайджанской диаспоры после смерти 19-летнего Векила Абдуллаева от пули инспектора ДПС под Новосибирском

6:27:436/2/2021
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В полицейском ведомстве уточнили, что обстановка в Мошкове, где произошло ЧП, спокойная и "находится под полным контролем правоохранительных органов".

На следующий день после инцидента в Мошково приехали люди и дежурил ОМОН

В главке МВД по Новосибирской области 2 июня опровергли информацию о том, что представители азербайджанской диаспоры приезжали в Мошково с угрозами.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом районном центре 28 мая произошел инцидент, закончившийся трагедией. Во время задержания сотрудник ДПС выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Его стразу госпитализировали, но через два дня он скончался в больнице. В полиции утверждают, что выстрел произошел случайно.

"В ряде СМИ и сети интернет получила распространение информация о якобы приезжавших в поселок Мошково Новосибирской области 60 вооруженных представителях азербайджанской диаспоры, которые окружили больницу и местное отделение полиции, а также высказывали угрозы в адрес сотрудников полиции. Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер, - подчеркнули в среду в региональном управлении МВД.

В полицейском ведомстве уточнили, что обстановка в Мошкове спокойная и "находится под полным контролем правоохранительных органов".

Накануне стало известно, что семью старшего лейтенанта Александра Гусева, который застрелил Векила, вывезли из родного поселка, чтобы обеспечить им безопасность.

Власти Азербайджана, в свою очередь, написали обращение в правоохранительные органы России после ЧП. В посольстве страны выразили свои соболезнования семье погибших и для того, чтобы расследование было объективным и всесторонним, они обратились в правоохранительные органы РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Гусева арестовали и возбудили в отношении него уголовные дела сразу по двум статьям - превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности («а» и «б» ч. 1 ст. 118 УК), которую позже квалифицировали в причинение смерти по неосторожности.

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