Когда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой
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Когда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой

9:15:036/3/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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Бердский городской суд 2 июня провел закрытое заседание. Узнайте подробности.

Заседание по делу об убийстве Галины Сырмолотовой пройдет 16 июня
Заседание по делу об убийстве галины Сырмолотовой пройдет 16 июня

2 июня прошло предварительное слушание по делу об убийстве 78-летней пенсионерки Галины Сырмолотовой, тело которой нашли в лесу за парком Победы в Бердске. Смерть наступила из-за травмы шейных позвонков. на теле обнаружены многочисленные синяки. Обвиняемым по данному делу выступает сосед Галины, Алексей Панарин, с которым они шли по лесному массиву вечером.

- Следующее заседание по делу Алексея Панарина пройдет 16 июня в 15:30, - сообщила помощник председателя городского суда Бердска Наталья Сафронова редакции «Курьер. Среда. Бердск» 3 июня.

Напомним, причинами для проведения предварительного слушание может быть закрытие уголовного дела, нахорждение еще одного основания для возбуждения уголовного дела или решение дела с участием суда присяжных, что именно стало причиной предварительного слушания 2 июня, расскажем позже.

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