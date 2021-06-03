Когда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой

2 июня прошло предварительное слушание по делу об убийстве 78-летней пенсионерки Галины Сырмолотовой, тело которой нашли в лесу за парком Победы в Бердске. Смерть наступила из-за травмы шейных позвонков. на теле обнаружены многочисленные синяки. Обвиняемым по данному делу выступает сосед Галины, Алексей Панарин, с которым они шли по лесному массиву вечером.
- Следующее заседание по делу Алексея Панарина пройдет 16 июня в 15:30, - сообщила помощник председателя городского суда Бердска Наталья Сафронова редакции «Курьер. Среда. Бердск» 3 июня.
Напомним, причинами для проведения предварительного слушание может быть закрытие уголовного дела, нахорждение еще одного основания для возбуждения уголовного дела или решение дела с участием суда присяжных, что именно стало причиной предварительного слушания 2 июня, расскажем позже.