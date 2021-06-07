С Днём домохозяйки открытки красивые от дизайнера и милые поздравления на 8 июня

Теперь домохозяика,
Для мужа киса,заика.
А также,что не байка,
Порой собака лайка.
Сама теперь уборщица
И повар и портниха.
И вот посудомойщица
И нянечка для Миха.
И быть я всем довольной,
Конечно же должна.
Я как раба невольна_
Хоть сватья б помогла.
Дела,дела,дела,
Обязанностей куча.
Средь мужиков молва.
Как что-все бабы сучки.
Теперь домохозяика,
Своей судьбы хозяйка.
И коль себя похвалишь,
Желанной мужу станешь.
Ведь примет муж гунделку,
За мусор,тарахтелку.
Жену же веселужку,
За милую болтушку.
Красавицей,любимою
И девочкой родною.
Коль будешь ты бодрячкой
Тотчас же назовёт
Кто главнее, угадай-ка,
Всех на свете? Прост ответ:
Никого главнее нет
В мире, чем домохозяйка.
Доказать, что это так
Можно просто, в два-три слова,
Ведь домашний наш очаг —
Жизни всей первооснова.
А кто ведает огнем
В очаге домашнем этом
И поддерживает в нем
Признаки тепла и света,
Тот, конечно, всех главней,
Перед тем ходить должны мы
Как по струнке и, вестимо,
Поздравлять на юбилей.
Так примите поздравленья
В виде самых теплых слов.
Вы достойны восхищенья,
Как основа всех основ!
Эх, если б я свои слова
Умел вязать крючком!
Кто главнее, угадай-ка,
Всех на свете? Прост ответ.
Никого главнее нет
В мире, чем домохозяйка.
Доказать, что это так,
Можно просто, в два-три слова,
Ведь домашний наш очаг —
Жизни всей первооснова.
А кто ведает огнем
В очаге домашнем этом
И поддерживает в нем
Признаки тепла и света,
Тот, конечно, всех главней,
Перед тем ходить должны мы
Как по струнке и, вестимо,
Поздравлять на юбилей.
Так примите поздравленья
В виде самых теплых слов.
Вы достойны восхищенья,
Как основа всех основ!
С празником тебя, родная,
Та, на ком хозяйство, дом-
Мне легко, уютно в нем,
Выпью за тебя до дна я!
Не придут печаль, беда
В счастьем плещущие глазки.
Принцы из счастливой сказки
Будут пусть с тобой всегда!!!
Источник: pozdravik.ru