Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске

7 июня в Новосибирске Железнодорожный районный суд принял решение заключить под стражу виновника смерти 12-летнего мальчика. Водитель BMW Х6 Гасанов, сбивший на светофоре подростка на велосипеде, проведет под стражей ближайшие два месяца — до 3 августа 2021 года.
- Согласно представленным материалам, Гасанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, по факту нарушений правил дорожного движения РФ, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, - сообщили в суде.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертельное ДТП произошло 4 июня в Октябрьском районе Новосибирска. BMW Х6 ехал по улице Никитина. В это время по пешеходному переходу перемещался 12-летний велосипедист. При этом мальчик ехал на зеленый свет.
Машина, двигавшаяся на красный сигнал светофора, сбила ребенка, пострадавший скончался на месте.
Следственный комитет ходатайствовал о передаче материалов из полиции для расследования уголовного дела.