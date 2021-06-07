Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске
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Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске

8:35:446/7/2021Фото: Замена автостекол
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42-летний водитель Гасанов останется в СИЗО до 3 августа, пока идет следствие.

Гасанова - водителя автомобиля, сбившего подростка в Новосибирске, заключили под стражу

7 июня в Новосибирске Железнодорожный районный суд принял решение заключить под стражу виновника смерти 12-летнего мальчика. Водитель BMW Х6  Гасанов, сбивший на светофоре подростка на велосипеде, проведет под стражей ближайшие два месяца — до 3 августа 2021 года.

- Согласно представленным материалам, Гасанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, по факту нарушений правил дорожного движения РФ, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, - сообщили в суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертельное ДТП произошло 4 июня в Октябрьском районе Новосибирска. BMW Х6 ехал по улице Никитина. В это время по пешеходному переходу перемещался 12-летний велосипедист. При этом мальчик ехал на зеленый свет.

Машина, двигавшаяся на красный сигнал светофора, сбила ребенка, пострадавший скончался на месте.

Следственный комитет ходатайствовал о передаче материалов из полиции для расследования уголовного дела.

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