Строгие запреты на 30 ноября в день почтения памяти Григория Чудотворца: и три важных дела

Память Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского чтят 30 ноября православные верующие. Когда он сумел получить хорошее образование, то с юности искал во всем истину, но многие учителя не смогли утолить его жажду знаний. Истину он нашел только в Святом Евангелии, и юноша принял христианство, несмотря на то что его родители были язычниками.
Он был учеником Оригена в течение нескольких лет. Он получил превосходное образование в Александрийской катехизической школе.
Затем святой Григорий вернулся в Неокесарию, где был назначен епископом местной небольшой христианской общины, в которой, как говорят, в то время было всего семнадцать человек. Его обращение города началось с его самой первой проповеди, произнесенной в доме важного согражданина, который принимал его, и сразу же последовало множество чудесных исцелений больных. К концу его службы, в городе осталось всего семнадцать язычников, а все остальные приняли христианство, благодаря его проповедям.
Таким образом, святой Григорий Чудотворец стал примером истинной традиции Церкви, которая хорошо использует философию как необходимый инструмент для правильного понимания Веры.
По народной традиции, в день памяти Григория Чудотворца, 30 ноября, наши предки придерживались запретов:
Запрещено примерять чужое обручальное кольцо. Считается, что это может принести несчастье тому, кто их примеряет.
Не следует смотреть людям в глаза, чтобы избежать дурного сглаза.
Также не следует принимать близко к сердцу разные сплетни и новости. Считается, в этот день они пустые.
Важные дела в день святого:
В этот день приходили к колодцам и водоемам, чтобы послушать воду. Если она тихая, то зима будет теплой, а если шумит – будут морозы и заносы.
Наши предки на Григория Чудотворца всегда ходили в баню, чтобы оставаться здоровыми в течение всего будущего года. Также этот день они пытались провести с семьей. Считается, если собраться всем вместе на Григория — семья будет дружная и крепкая.