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Нет зубов: что делать имплантацию или протезирование?

16:25 05.05.2020, Любовь Хабибуллина Фото: Википедия
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Съемные протезы могут быть частично или полностью съемными.

Нет зубов: что делать имплантацию или протезирование?
Потеря зубов приводит не только к визуальным ухудшениям улыбки, но и к проблемам употребления пищи

Имплантация и протезирование зубов
Зубы — важнейшие органы нашего тела. Но задумываться об этом приходится только при их потере. Первые (молочные) зубы обновляются еще в раннем детстве, а вот вторые нужно беречь до глубокой старости. Правильный уход за зубами обеспечивает их долгую «службу». Но что делать, если начались серьезные проблемы?

Зубная эмаль является самой твердой тканью человеческого организма, однако и она подвластна различным заболеваниям. На сохранность зубов влияет так же и здоровье десен. Зачастую, такие болезни как кариес и периодонтит приводят к потере зубов.

Имплантация зубов
Потеря зубов приводит не только к визуальным ухудшениям улыбки, но и к проблемам употребления пищи. На помощь приходит имплантация, позволяющая полностью восстановить зубной ряд, в случае отсутствия одного или нескольких зубов.
Имплант — это искусственный корень зуба, который вживляется в кость челюсти на месте отсутствующего зуба. Изготавливаются импланты из особого сплава на основе титана, они долговечны и надежны.
Существует два способа имплантации:
— классический. Этот способ нельзя назвать быстрым, его выбирают, когда после удаления зуба прошло более 2 месяцев. На месте «прижившегося» (2-3 месяца для нижней челюсти и 3-4 месяца для верхней) импланта в последствие устанавливается коронка.
— одномоментный. Сразу же после удаления зуба можно выполнить имплантацию и установить временную коронку за один раз.
Материалы используемые для создания коронок:
— диоксид циркония
— керамика
Эти материалы не темнеют, не стираются и не впитывают различные пищевые красители. Они полностью имитируют оптические свойства натурального зуба.
В большинстве случаев имплантация производится под местной анестезией, в отдельных случаях, под общей анестезией.
Протезирование зубов
Благодаря современным технологиям, потеря зубов перестает быть такой серьезной проблемой как раньше. Протезирование возможно даже в случае потери большинства зубов или всего зубного ряда.
Протезирование — это восстановление зубов или замена зубными протезами.
Зубные протезы бывают двух типов:
— съемные
— несъемные
Съемное протезирование
Съемные протезы могут быть частично или полностью съемными. Частично съемные можно носить долго не снимая. Полностью съемные необходимо снимать на ночь, они используются когда своих зубов совсем не осталось. Съемные протезы:
Акриловые — имитируют структуру настоящих десен, этот материал пластичен и не травмирует слизистую полости рта.
Бюгельные — состоят из металлической дуги, пластмассовой базы и коронок. Они чаще всего применяются в случае отсутствия жевательных зубов.
Крепление полностью съемных протезов бывает двух видов:
— на присосках (материал обволакивающий десну)
— на крем (в случае, если протез сделан качественно, в креме нет необходимости)
Несъемное протезирование
Протезирование с помощью коронок. Коронки — это протезы устанавливающиеся на остатки зубов. Коронки выполняют из разных материалов:
— металлические. В наше время считаются устаревшими, устанавливаются редко
— металлокерамические. Керамическое покрытие на металлической основе отлично имитирует зубную эмаль, они прочны и неотличимы от настоящих зубов.
— керамические. Состоят целиком из керамики, они имитируют натуральную эмаль вплоть до текстуры и прозрачности, чаще всего именно их используют для протезирования передних зубов.
— из диоксида циркония. Это разновидность керамических коронок, которая является самой современной и надежной.
— из оксида аллюминия. Самый дорогой вид коронок изготавливается из этого материала, коронки прочные и эстетичные.
Мостовидное протезирование
Мостовое протезирование производится в случае утраты нескольких соседних зубов. Оно бывает:
— с опорой на собственные зубы
— с опорой на имплантаты
— адгезивная мостовидная конструкция (мост крепится при помощи пластинки наклеенной на опорный зуб)
Микропротезирование
Микропротезирование бывает так же нескольких видов:
— Вкладки. Они восстанавливают поверхность разрушенного зуба;
— виниры. При помощи них восстанавливают сколы и трещины зубов, и уменьшают промежутки между зубами;
— Люминиры. Тонкие фарморовые накладки на зуб, позволяющие маскировать дефекты эмали;
— Протезы на микрозамках.

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