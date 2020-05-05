Оглушила молотком и залила в рот дезинфицирующе средство мужу пьяная жена в Красноярске. Тело закопала с сыном в огороде

Летом 2018 года мужчина приехал в отпуск с севера, где работал вахтовым методом и пропал. Женщина созналась в преступлении спустя два года. А накануне сожгла труп в бане.

Женщина в ночное время откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане

В производстве ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбуждённое в октябре 2018 года по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя села Жуковка Козульского района Красноярского края (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По предварительной версии следствия, летом 2018 года мужчина приехал в отпуск с севера, где работал вахтовым методом и в августе 2018 года безвестно пропал. Его супруга и 16-летний сын сообщили следователям о том, что не располагают сведениями о его местонахождении.

В конце апреля 2020 года следователи повторно допросили 52-летнюю супругу пропавшего мужчины и сообщили ей о том, что на следующий день придут проводить осмотр ее участка с использованием служебной собаки.

Опасаясь ответственности за содеянное, женщина в ночное время откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане. На следующий день в утреннее время следователи обнаружили человеческие останки в печи и на территории ограды.

Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в совершенном преступлении и рассказала о том, в один из дней августа 2018 года между ней и супругом, находившимися в алкогольном опьянении, произошла ссора, в ходе которой женщина сначала молотком оглушила супруга, а затем налила ему в рот дезинфицирующе средство. После того, как мужчина скончался злоумышленница вместе с сыном закопала тело в огороде.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком