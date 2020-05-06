Фото дня: Выстроились в огромную очередь старушки в масках 6 мая к кассе РКЦ в Микрорайоне Бердска

Очередь образовалась с утра 6 мая

Сегодня, 6 мая, жительница Бердска прислала фото на WhatsApp «Курьер. Среда. Бердск».

— Сегодня в микрорайоне у РКЦ, — написала девушка.

Напомним, первые майские праздники прошли и с сегодняшнего дня, 6 мая, многие предприятия Бердска работают. Например, кассы РКЦ, принимающие оплату за ЖКХ. Однако в России и Новосибирской области до 12 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Уже сегодня, 6 мая, президент страны Владимир Путин проведет очередное совещание со своими подчиненными. на котором обсудят поэтапный выход из-за самоизоляции.