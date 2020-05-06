06.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фото дня: Выстроились в огромную очередь старушки в масках 6 мая к кассе РКЦ в Микрорайоне Бердска

11:14 06.05.2020 Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
4 0

Первые майские праздники пошли. Горожане ожидают очередь с соблюдением социальной дистанции в полтора метра.

Фото дня: Выстроились в огромную очередь старушки в масках 6 мая к кассе РКЦ в Микрорайоне Бердска
Очередь образовалась с утра 6 мая

Сегодня, 6 мая, жительница Бердска прислала фото на WhatsApp «Курьер. Среда. Бердск».

— Сегодня в микрорайоне у РКЦ, — написала девушка.

Напомним, первые майские праздники прошли и с сегодняшнего дня, 6 мая, многие предприятия Бердска работают. Например, кассы РКЦ, принимающие оплату за ЖКХ. Однако в России и Новосибирской области до 12 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Уже сегодня, 6 мая, президент страны Владимир Путин проведет очередное совещание со своими подчиненными. на котором обсудят поэтапный выход из-за самоизоляции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 06 мая 2020 11:30
Сейчас многие пожилые люди пользуются интернетом. Почему этому ркц не сделать сайт где все просто и понятно улица дом квартира сумма. В том виде как сейчас предлагают оплаты онлайн не то что старушка, молодые то не каждый осилит.
Шок, 06 мая 2020 11:41
Вот он, рассадник....
Пип, 06 мая 2020 12:31
Как же эти бабушки достали... Везде они. В поликлиниках они,в автобусах _они,и здесь они....
Аноним, 06 мая 2020 12:41
Это просто первый день, завтра будет намного меньше, так происходит каждый месяц... Есть коронавирус или нет, не имеет значение...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кого и от каких болезней спасает Иверская икона Божьей Матери? Молитва Иверской Богоматери
12:49 06-05-2020
Кого и от каких болезней спасает Иверская икона Божьей Матери? Молитва Иверской Богоматери
"Мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-чёрные": После потери сознания госпитализировали пациентку с COVID-19 и пневмонией в Новосибирске
12:45 06-05-2020
БердскРезкий холод со снегом накрыл Сибирь: когда вернется потеплеет? И в Бердске тоже
12:39 06-05-2020
Резкий холод со снегом накрыл Сибирь: когда вернется потеплеет? И в Бердске тоже
БердскПронеслись истребители МиГ-31 в небе над Бердском: военные летчики готовятся к репетиции парада Победы в Новосибирске
12:35 06-05-2020
Пронеслись истребители МиГ-31 в небе над Бердском: военные летчики готовятся к репетиции парада Победы в Новосибирске
Первая Конституция России: 6 мая Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи»
12:34 06-05-2020
Первая Конституция России: 6 мая Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи»
Заразиться коронавирусом можно дома, заявил вирусолог Анатолий Альштейн
12:30 06-05-2020
Заразиться коронавирусом можно дома, заявил вирусолог Анатолий Альштейн
«Ростелеком» в Сибири запустил для предпринимателей «Домашний офис»
12:25 06-05-2020
«Ростелеком» в Сибири запустил для предпринимателей «Домашний офис»
Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?
12:24 06-05-2020
Детские пособия в 5000 рублей: Кому положены выплаты на детей в карантин от Путина?
На регистрацию автомобиля после покупки дали 90 дней в пандемию вместо 10. Что еще изменилось для автовладельцев?
12:18 06-05-2020
На регистрацию автомобиля после покупки дали 90 дней в пандемию вместо 10. Что еще изменилось для автовладельцев?
Попали в реанимацию 44 пациента с COVID-19 в Новосибирске. На ИВЛ 16 зараженных
12:17 06-05-2020
Попали в реанимацию 44 пациента с COVID-19 в Новосибирске. На ИВЛ 16 зараженных