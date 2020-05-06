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63 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 6 мая в Новосибирской области

12:12 06.05.2020 Фото: pexeles.com
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Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 – скончались.

63 новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 6 мая в Новосибирской области
Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 11 утра 6 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек.

Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 – дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 44 пациента, на ИВЛ – 16 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 – в Маслянинискую и 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 46 507 тестов на коронавирус.

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