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Космической красоты поток Аквариды будет видно с 5 по 28 мая 2020 года: Пик звездопада состоится с 9 на 10 мая

16:20 06.05.2020 Фото: pxhere.com
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Аквариды лучше всего наблюдать с 2 до 4 ночи. Для этого рекомендуется смотреть на восток. Метеоры появятся над юго-восточным и восточным горизонтом.

Космической красоты поток Аквариды будет видно с 5 по 28 мая 2020 года: Пик звездопада состоится с 9 на 10 мая
Ночью с 9 на 10 мая можно наблюдать интенсивное падение метеоритов до 50 штук в час

В мае 2020 в небе можно наблюдать звездопад. Аквариды будет видно с 5 по 28 мая. В какие периоды года возникает метеоритный дождь.

В Московском планетарии рассказали, что с 5 по 28 мая в небе можно наблюдать звездопад – Аквариды. Сейчас они достигают своей интенсивности после Лиридов, за которыми можно было наблюдать 22.04.2020 года.

Звездное шоу началось 19.04., тогда звезды падали с небольшой интенсивностью, однако сейчас с каждым днем метеоритный дождь будет сильнее и продлится он до 28 мая.

Во сколько наблюдать майские Аквариды

Международная метеорная организация составила подробный календарь потоков метеоритов на этот год. Ночью с 9 на 10 мая можно наблюдать интенсивное падение метеоритов до 50 штук в час. Большая часть метеорных роев или потоков вызвано кометами. Когда они проносятся по своей орбите, то просыпают мелкие крупинки и пыль, которые, попадая в атмосферу Земли, на большой скорости сгорают. Такое ведение люди называют звездным дождем.

Нынешний поток Аквариды создан пролетающей кометой Галлея, получившей свое названия от созвездия Водолей. Мелкие метеориты влетают в атмосферу Земли со скоростью 62 км/с и начинают сгорать на высоте 84 километров. Так как точка влета Акварид – радиант находится над горизонтом, то в небе можно наблюдать красивые линии, расчерчивающие небо огненными струйками. Считается, что во время падения звезды (акварида) нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Аквариды лучше всего наблюдать с 2 до 4 ночи. Для этого рекомендуется смотреть на восток. Метеоры появятся над юго-восточным и восточным горизонтом. Однако полнолуние может помешать в полной мере насладиться восхитительным зрелищем.

Напомним, что комета Галлея с Землей пересекается два раза в год, поэтому звездопад можно наблюдать с апреля по май и в октябре. Оставленные кометой частицы весной называют Аквариды, а осенью Орониды. По календарю осенний звездопад будет наблюдаться весь октябрь, но в ночь с 21 на 22 ожидается наибольшая активность.

Интересные факты про падающие камни с неба

Удивительно, но 22.08.1888 года в селе, расположенном недалеко от Сулеймании (сегодня Ирак), ученые нашли сразу несколько документов, в которых говорилось, что один человек был покалечен, а второй убит упавшим с неба камнем. О происшествии было доложено Хамиду Абдулу второму, 34-му султану Османской Империи. В документе подробно описывались огненные шары, падающие дождем над поселением на протяжении 10 минут. Однако имена пострадавших людей в документе не назывались. Также нет свидетельств сохранности метеорита, убившего человека. По предположению экспертов, метеориты, упавшие на Землю в то время, могли быть созданы кометой Свифта-Туттля, которая вызывает звездопад ежегодно с 17 по 24 августа.

Других несчастных случаев из-за падающих метеоритов в истории человечества не зафиксировано.

Источник: Пронедра

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