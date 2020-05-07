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Общество / Стиль жизни

Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года

22:15 07.05.2020 Фото: Pixabay
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Полнолуние имеет сильное воздействие на человеческую жизнь, так как излучает мощный поток энергии: правильно загадав желание под полной Луной, можно полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года
Подготовка к загадыванию желания очень важна

Большое значение при загадывании желания при полной Луне играют не только слова и действия, но и атрибуты, с которыми совершается обряд. Нашептывать желание можно просто на Луну, однако это будет не настолько эффективно.

Подготовка к загадыванию желания очень важна: обладая собственной энергией, Луна также взаимодействует с энергетикой человека. Чем сильнее две эти составляющие, тем больше вероятность того, что желание сбудется.

Накануне полнолуния не рекомендуется растрачивать свои силы на дела, которые не приносят удовольствие или заставляют нервничать, следует избегать ссор и разногласий.

В течение дня необходимо сосредоточиться именно на желаемом и продумать каждое слово. Наиболее оптимальным временем для осуществления обряда является полночь, когда энергия Луны находится на пике.

Большую силу в полнолуние играет вода: взаимосвязь и воздействие Луны на воду является хорошо известным фактом. Заговор можно осуществлять на воду, чтобы усилить желаемый результат.

Чтобы вода пропиталась энергией Луны, необходимо набрать стакан и оставить на полчаса под прямым светом Луны. Затем необходимо проговорить свое желание как можно энергичнее и выпить воду.

Важным моментом использования лунной энергии является установление зрительного контакта, а также четкая уверенность в желаемом: сомнения могут привести к тому, что желание не сбудется.

Влияние полнолуния на человека: почему принято загадывать желания

Не только эзотерики, но и представители научной сферы отмечают наличие скрытой связи между энергетикой человека и Луны. Различные фазы могут оказывать влияние на поведение человека, его настроение и мышление.

Одним из популярных объяснений восстановившегося взаимодействия человека и небесного светила считается то, что человеческое тело более чем наполовину состоит из воды, а значит подобно ей поддается на изменения фаз Луны.

Наименее благоприятным для человека периодом является новолуние: энергетический уровень падает до минимума, зачастую проявляются хронические болезни и недомогание.

Считается, что мужская половина населения склонна к более агрессивному проявлению энергии, которую в это время излучает Луна. Новолуние является самым непродуктивным периодом.

В период растущей Луны восстанавливается энергетический баланс человека наравне с тем, как нарастает мощь и воздействие лунной энергии.

Период, когда новолуние перешло в стадию растущей Луны, но еще не достигло полнолуния, считается наиболее продуктивным и удачным для развития новых навыков, открытия новых возможностей и ресурсов.

Полнолуние также стратегически важный период для энергетического поля человека: поведение в этот период определяет самочувствие на этапе убывающей Луны.

В полнолуние рекомендуется беречь силы и вести нейтральный в энергетическом смысле способ социальной жизни: избегать неприятного общения и конфликтов, не перегружаться и не начинать нового.

В период убывания Луны ее энергетика ослабевает и влияет на человека подавляющим образом: состояния, присущие стадии новолуния, могут ощущаться более остро и переходить в стресс или депрессию.

Источник: RSUTE

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От редакции

Загадаете желание?

Аноним, 07 мая 2020 01:32
НВР:
Да
Аноним, 07 мая 2020 11:27
НВР:
Да
Аноним, 07 мая 2020 14:06
НВР:
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Аноним, 07 мая 2020 23:27
НВР:
Как загадать желание
Лилия, 08 мая 2020 00:18
Да! Я переезжаю жить в Сочи! Да будет так!!!

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