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Пресс-релиз

Как противостоять незаконным действиям коллекторов

14:47 07.05.2020
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Коллекторы – люди, деятельность которых связана с возвращением кредитных долгов банковских учреждений.

Сегодня деятельность коллекторских агентств разрешена законом. Специалисты таких компаний тесно сотрудничают с банками и оказывают услуги по возврату долгов клиентами. Для этого очень часто применяются не законные, довольно жесткие методы. Поэтому вопрос, как бороться с коллекторами интересует многих, ведь стать жертвой коллекторов может каждый человек, у которого имеется непогашенный кредит.

Следует знать, что заработная плата у коллекторов сдельная. Ее размер напрямую зависит от суммы возвращенной задолженности. Это объясняет заинтересованность специалистов, поэтому они любыми методами стремятся заставить заемщика вернуть долг.

Но согласно действующему закону работа коллекторов заключается в следующем:

  • В сборе информации о неплательщике.
  • В проведении на основании полученных данных беседы с кредитополучателем о возможных последствиях при отказе в погашении задолженности.

Если не удалось убедить заемщика погасить имеющуюся задолженность, то коллекторы могут выйти на связь с родственниками, коллегами или руководством с просьбой повлиять на него.

Но в реальности действия коллекторов не всегда соответствуют законные. Чаще всего, они практически сразу переходят к запугиванию должников банка, не разобравшись, по какой причине возникла задолженность. Не редкими являются случаи, когда применяется физическое воздействие на клиентов банков.

Следует знать, что коллектор, который пришел выяснить причины возникновения задолженности или требовать возвращения долга, обязательно должен предоставить документы. Если в их подлинности возникли сомнения, то нужно позвонить в названную фирму. Нарушением закона также является любой грубый разговор с возможными оскорблениями или телефонные звонки в раннее или позднее время. Коллекторы не имеют права получать от неплательщика денежные или материальные средства. Любые платежи должны осуществляться только банку. Любое вымогательство с угрозами является серьезным нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность.

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