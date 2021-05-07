Самого популярного губернатора в Instagram вычислили. Есть ли в списке Андрей Травников?
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Самого популярного губернатора в Instagram вычислили. Есть ли в списке Андрей Травников?

9:12:575/7/2021Фото: pixabay.com
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Количество губернаторов, не ведущих свои страницы в социальной сети, снизилось с 14 до 9 по сравнению с прошлым годом.

Численность глав регионов, которые не ведут свои страницы в Instagram снизилась с 14 в 2020 году до 9 в 2021

Один из способов оценить работу губернаторов – анализ социальных сетей, в которых они делятся своими успехами с гражданами.

Instagram является самой популярной социальной сетью среди политиков. Чтобы сформировать рейтинг глав регионов в этой соцсети Центр политической конъюнктуры провел анализ их страниц и выявил наиболее передовые практики.

Исследование базируется на анализе главных общепризнанных показателей эффективности работы в социальной сети. Они используются для оценки не только политиков, но и других публичных лиц.

Индекс эффективности работы губернатора в Instagram был составлен из суммы положительных оценок: показателей активности аудитории, числа подписчиков, использования всего функционала соцсети и других позитивных практик.

Критерии оценки активности губернаторов: подписчики, лайки, комментарии, вовлеченность, хештеги, функциональность.

Информация об аккаунтах глав регионов была собрана с помощью сервисов LiveDune и Fakecheck.co.

Стоит заметить, что с марта прошлого года аудитория губернаторов в Instagram возросла примерно на четверть (23,7%).

Количество губернаторов, не ведущих свои страницы в социальной сети, снизилось с 14 до 9 по сравнению с прошлым годом.

Первое место в рейтинге занимает глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, на втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — губернатор Курской области Роман Старовойт.

Самое большое количество подписчиков появилось у главы Ставропольского края Владимира Владимирова (+301,6 тыс.), второе место у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (+219,6 тыс.), третье место у мэра Москвы Сергея Собянина (+200 тыс.).

Больше всего лайков подписчики ставят губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, далее в ТОПе глава Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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