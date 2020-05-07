Лучше сжигать трупы: Сняли на видео похороны умерших от COVID-19 на специальном кладбище в Курске

Меры для захоронения умерших с коронавирусом усилены. Гроб во время церемонии открывать нельзя. Присутствовать могут до 5 родных и близких усопшего, кроме них, при необходимости, священник. На курском кладбище выделен отдельный участок размером 15 на 15 метров.

Власти подтвердили информацию о специальном участке для захоронения умерших от коронавируса

В связи с недавней публикацией жителя Курска, где на видео снято, предположительно, Южное кладбище и отгороженный участок. На участке работает экскаватор. По словам Александра Исакова, так происходили похороны его бабушки, передают «Курские Известия».

Пресс-служба областной администрации озвучила рекомендации Роспотребнадзора о правилах захоронениях людей, умерших от COVID-19.

Желательно, чтобы они были кремированы, но при невозможности проведения этой процедуры разрешается проводить захоронения. Тела передаются родственникам в патологоанатомических отделениях медицинских организаций в плотно закрытом гробу, открывать его при перевозке к месту захоронения нельзя. Перевозят тела специализированные похоронные учреждения. Автотранспорт должен пройти дезинфекцию.

По рекомендациям хоронить людей на общих кладбищах не запрещается, но количество участников похорон должно быть ограничено, кроме того, они должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, не прикасаться к телу, и находиться в масках и перчатках.

Тем, кто ведёт захоронение, необходимо быть в хозяйственных перчатках, медицинских масках и мыть руки с мылом и водой после завершения захоронения.

В Курске же меры для захоронения умерших с коронавирусом усилены. Гроб во время церемонии открывать нельзя. Присутствовать могут до 5 родных и близких усопшего, кроме них, при необходимости, священник.

На кладбище действительно выделен отдельный участок размером 15 на 15 метров.

Директор спецтреста города Курска Николай Миненков сильно удивился, когда узнал из соцсетей про бульдозер, который, якобы, зарывал могилу, поскольку для этих целей определены 4 землекопа, которые работают в костюмах химзащиты.