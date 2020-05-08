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Минуту молчания 9 Мая в 11.00 объявили в Бердске

09:00 08.05.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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Чтобы присоединиться к акции «Минута молчания», достаточно в указанное время остановиться, задуматься, почтить память павших.

Минуту молчания 9 Мая в 11.00 объявили в Бердске
Приглашаем всех бердчан и гостей нашего города присоединиться к акции памяти и минутой молчания почтить память наших погибших земляков

Уважаемые бердчане!

09 мая в 11:00 часов в нашем городе будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Приглашаем всех бердчан и гостей нашего города присоединиться к акции памяти и минутой молчания почтить память наших погибших земляков, всех, кто отстоял нашу свободу, дал жизнь и будущее нам и нашей Родине.

— Существует такое выражение: «Чтобы лучше услышать, надо помолчать». Вот и сейчас, я хочу обратиться с просьбой — немного помолчать…Помолчать всем, чтобы услышать вой авиационной бомбы, свист пуль, скрежет танков, чтобы услышать стон матери, держащей в руках похоронку. Чтобы услышать плач голодного малыша, в холодной блокадной квартире…», — отметил Евгений Шестернин.

Со звуком метронома через муниципальную систему оповещения начнется Минута Молчания 09 Мая в 11.00 часов в городе Бердске.

Чтобы присоединиться к акции «Минута молчания», достаточно в указанное время остановиться, задуматься, почтить память павших…

Затихают ветра с годами,

Но, пронзительна и верна,

Остается живою память

И победная та весна…

Мы минуту храним молчанья –

Ту, которой священней нет.

И стучит метроном печально

Миллионам сердец в ответ… (Е.Плотникова)

Источник: berdsk.nso.ru

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