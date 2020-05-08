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Где отключат горячую воду с 12 мая в Новосибирске: читай здесь

08:45 08.05.2020 Фото: pixabay.com
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Гидравлические испытания начнутся после праздников и затронут зону ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной.

Где отключат горячую воду с 12 мая в Новосибирске: читай здесь
Воду отключат

Гидравлические испытания начнутся в Новосибирске после праздников и затронут зону ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной.

В зоне ТЭЦ-5 проверка сетей продолжится до 23 мая. На этот период горячую воду отключат на следующих улицах: Фрунзе, Кошурникова, Адриена Лежена (Дзержинский район); 1905 года, Иркутской, Красноярской, Сибирской, Бурлинской, Нарымской, Салтыкова-Щедрина, Советской, Челюскинцев, Галущака (Железнодорожный район); Линейной, от улиц Нарымской и Плановой в сторону р. Оби, Тимирязева, Холодильной, Сухарной, Союза Молодежи, Ельцовской, Дуси Ковальчук (Заельцовский район); Михаила Кулагина, Федосеева, Кошурникова (выше улицы Бориса Богаткова) (Октябрьский район); Крылова, Державина, Мичурина, Ольги Жилиной, Ермака, Советской, Семьи Шамшиных, Гоголя, Достоевского (Центральный район).

Потребителей Кировской котельной отключат от тепла до 27 мая. В зону испытаний попадают улицы Комсомольская, Чигорина, Урманова,Герцена, Оловозаводкая в Северо-Чемском жилмассиве, Акатуйский жилмассив, Саввы Кожевникова, Обогатительная, ХХ Партсъезда (мкр. «Бугринская роща»), Аникина, Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, Беловежская, Д. Шмонина, В.Уса, Петухова, Успенский и Черкасский переулок, Громова, Палласа, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), ЖК «Матрешкин двор», Северный проезд.

В Ленинском районе горячей воды не будет в домах на территории Станиславского жилмассива, Станиславского, Тульской, Ударной.

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