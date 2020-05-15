Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ

График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение. т. 8-913-706-55-02

примет на работу ШВЕЙ, МАСТЕРА, ГРУЗЧИКОВ График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение. т. 8-913-706-55-02 На правах рекламы.

Мнение читателей 0 2 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос