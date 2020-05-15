Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ

примет на работу
ШВЕЙ, МАСТЕРА, ГРУЗЧИКОВ
График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение.
т. 8-913-706-55-02
На правах рекламы.
График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение. т. 8-913-706-55-02
примет на работу
ШВЕЙ, МАСТЕРА, ГРУЗЧИКОВ
График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение.
т. 8-913-706-55-02
На правах рекламы.
А нытики всегда будут: все им не так и все им не то. А когда тыкаешь уже носом говорят: вранье. С такими спорить невозможно, потому что истина им не интересна: им надо поныть и найти крайнего в их неудачах
Перестань тыкать носом других и ткни носом себя, попробуй на своей лощённой шкуре "щедрость" своих кумиров, не дойдёт через голову, дойдёт через ноги. Или твой блат на столько велик, что тебе в любой конторке Бердска организуют блатную должность с человеческим окладом?
Отношение родственно клановое, для кровного родственника, должность с достойным окладом, на сегодня, высасывается буквально из пальца им ведь нельзя терпеть, в отличии от работяг батрачащих за три копейки? Не нравится барская щедрость? Пошёл вон, за порогом таких , как ты очередь выстроилась, готовых работать за меньшее...