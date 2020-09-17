«Было страшно»: Как переболела COVID-19 телеведущая Ольга Скабеева

Российская телеведущая Ольга Скабеева сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом.
Она рассказала, что у нее поднялась температура.
«Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно», — призналась она.
Телеведущая отметила профессионализм врачей и подчеркнула, что сейчас в реанимации находится гораздо меньше пациентов, чем раньше. Также она посетовала на уколы в живот, которые ей «не понравились больше всего».
«Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились», — поделилась она.
Скабеева уточнила, что уже здорова. Она поблагодарила медиков и заявила, что теперь надеется на «большое количество антител».