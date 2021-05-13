Сколько стоит рассада помидоров, огурцов, перцев и баклажанов на рынке Бердска в мае 2021
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Сколько стоит рассада помидоров, огурцов, перцев и баклажанов на рынке Бердска в мае 2021

12:08:185/13/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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Некоторые покупатели интересовались дынями, но их нет. "Плохо растут у нас, их вырастает мало и сами они маленькие", — объяснила Надежда, продавец рассады.

Рассада
Рассада

Начался дачный сезон и «Курьер. Среда. Бердск» посетил бердский рынок. Сколько стоит рассада и что продают на 13 мая 2021?

Разная рассада стоит примерно одинаково, около 40 рублей. Поговорив с разными продавцами, можно обнаружить следующие цены: огурцы 30-40 рублей, помидоры 40-50 рублей, перцы и баклажаны так же 40 рублей. Цветы — кустовые по 50 рублей, ампельные 150-250 рублей, однако сильно зависят от вида — розы, например, даже кустовые стоят по 200 рублей, а некоторые ампельные цветы стоят по 500-600 рублей. Клубника по 100 рублей, ценник на виноград — 300 рублей. Некоторые покупатели интересовались дынями, но их нет.

— Плохо растут у нас, их вырастает мало и сами они маленькие, — объяснила Надежда, которая и разрешила сфотографировать её рыночное место. Но та рассада, которую она продаёт, растёт хорошо — в доказательство этому у неё есть альбом с фотографиями своего урожая. Очень удобно выбирать, видя результат.

В целом продавцы все отзывчивые и рассказывают про товар всё, что покупателю интересно, от вкуса плодов и ягод до времени, когда их стоит ждать.

В Бердске продают рассаду
В Бердске продают рассаду

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