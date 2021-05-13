Когда начнется спад заболеваемости коронавирусом, открыл секрет ученый

Профессор биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что снижение заболеваемости COVID-19 начнется только после того, как вакцину поставят около 30 % населения.
- В США заболеваемость пошла на спад, потому что вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50-70% заболеваемость пойдет на спад", - отметила биолог.
По официальной статистике, в России привились двумя дозами "Спутника V" около 10 миллионов человек. Поэтому доля вакцинированных составляет менее 10% от населения.
- При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам, - добавила биолог.