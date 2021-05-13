Когда начнется спад заболеваемости коронавирусом, открыл секрет ученый
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Когда начнется спад заболеваемости коронавирусом, открыл секрет ученый

2:52:005/13/2021Фото: pixabay.com
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Доля вакцинированных в России составляет менее 10% от населения.

В России около 10 миллионов граждан получили две дозы вакцины "Спутник V"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Профессор биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что снижение заболеваемости COVID-19 начнется только после того, как вакцину поставят около 30 % населения.

- В США заболеваемость пошла на спад, потому что вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных — это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50-70% заболеваемость пойдет на спад", - отметила биолог.

По официальной статистике, в России привились двумя дозами "Спутника V" около 10 миллионов человек. Поэтому доля вакцинированных составляет менее 10% от населения.

- При таких показателях пока рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам, - добавила биолог.

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заболеваемостькоронавирусCOVID-19
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