У каждого дня свои новости. У каждого человека своя история: какие новости нужны жителям Бердска?

Каждый день в Бердске, России и во всем мире что-то да происходит. То Путин раздает деньги семьям с детьми, то во Франции муж сжигает жену посередь бело дня на улице, то в новосибирском городе Обь теряется 6-летний мальчик Максим Федоров.
В мире СМИ каждый день начинается с новой страницы. «Курьер. Среда. Бердск» смело шагает в ногу с будущем, рассказывает жителям Бердска и всей России об удивительных людских историях и о финансовой жизни страны и мира. Ведь у каждого дня свои новости. У каждого человека своя история.
Увы, в 21 веке читатель превратился в избалованного ребенка, которого нужно то и дело удивлять. Ведь теперь мало кто листает газеты или следит за новостями по телевизору. Развитие интернета позволило людям поглощать новости 24 часа в сутки через любые мессенджеры и новостные порталы. Чем вас удивить? Как показывает статистика нашего издания, наш читатель жаден до новостей о деньгах и смертях, желательно изощренных. Но каждому мил не будешь. Поэтому мы решили спросить у вас, дорогие читатели, какие новости хотите видеть вы на сайте «Курьер. Среда. Бердск»?
Какие новости важны для вас — о пенсиях и пособиях, мировой экономике, происшествиях в родном Бердске или по всей стране. Может, нам нужно рассказывать о прохожих, но коренных бердчанах? Или стоит направить больше сил на информирование о проблемах в сфере ЖКХ. Возможно, нам стоит уделить пристальное внимание местным чиновникам. Евгений Шестернин вам интересен как политик или как человек?
Интересны ли вам новости о кошечках и собачках также, как и об убийстве Галины Сырмолотовой в парке Бердска. Устали ли вы от статистики по коронавирусу. Может, вы вовсе хотите меньше читать, а смотреть на фоторепортажи и видео наших журналистов?
Расскажите нам, о чем нам писать и мы с радостью покажем вам тот Бердск, Россию и весь мир, который вы хотите видеть. Помните, ваши голоса важны.
Хотим сделать акцент, что наш сайт читают не только жители Бердска, но и многих городов России, и так уже много лет, поэтому мы вряд ли будем уделять внимание только местной новостной повестке. Но Бердск - наш приоритет. И еще. За много лет сложились очень тесные отношения между редакцией и вам, дорогие читатели: вы сообщаете нам новости, комментируете свои и наши новости на сайте, высылаете фото и видео на вотсап, иногда пишите о слухах, которые, как правило, оказываются правдой. Просим вас чаще присылать фото и видео! Ведь когда вы пишите о ямах на дорогах или открытой люке - это всегда можно сфотографировать.
Будет отлично, если вы будете писать об интересных людях нашего города и области, о которых мы еще не писали! Сообщайте - все наши каналы связи открыты и размещены под каждой новостью на сайте.
А мы будем продолжать работать для каждого из вас и для города, в котором все вместе мы живем! У каждого дня - свои новости, а у каждого человека - своя история! Мы будем всем этим делиться с вами, и ждем этого же от вас! Тогда всем будет не скучно)))
Спасибо, что вы с нами уже 13 лет! Мы любим вас!
Всегда ваши курьеровцы